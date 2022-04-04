بمكونات بسيطة اعملي تتبيلة الدجاج المشوي لسفرة رائعة لكي ولضيوفك في رمضان

تعد تتبيلة الدجاج المشوي من الأشياء المهمة والأساسية التي تعطينا نكهة الدجاج حيث أن هناك طرق كثيرة لتتبيل الدجاج ولكل شيف طريقته الخاصة، وهنا سوف نقدم تتبيلة فريدة من نوعها حتى تعطينا المذاق المرغوب به، كما تتكون هذه التتبيلة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الزبادي والخل والثوم ومكونات آخرى، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع السيدات تحضيرها بسهولة في المنزل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي بطعم رائع في البيت.

مقادير عمل تتبيلة الدجاج المشوي

تحتوي تتبيلة الدجاج المشوي على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

دجاجة كاملة.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير تتبيلة الدجاج المشوي بشكل ناجح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة حتى تستطيع السيدات تحضيرها في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الفلفل الأسود والبهارات والخل ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الثوم البودر والكاتشب والملح ونصف ملعقة من الكركم وزيت الزيتون مع الخلط حتى يمتزج المكونات. ثم نقوم بإضافة الدجاجة في الخليط مع تغطيه الوعاء ووضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ليلة كاملة حتى تتشرب التوابل. ثم بعد ذلك نحضر صينية الفرن وندهنها بالسمن ونضعها في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نخرجها من الفرن ووضعها على الأرز الأبيض وتصبح جاهزة للتقديم بجانب سلطة الطحينة والمخللات. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى تتبيلة دجاج مشوي في الفرن لأحلى مشاهدين ومتابعين على سفرة رمضان وبالهنا والشفا.

أهم فوائد الثوم للجسم

هناك عدة فوائد الثوم للجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-