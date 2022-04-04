نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب زيت حضري غريبة الطحينة اللذيذة بأسهل طريقة في المقال التالي
تعتبر غريبة الطحينة من المخبوزات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات متوفرة في مطبخك، كما أنها تتميز بمذاق شهي ومحبب لكل أفراد الأسرة، وهي من المخبوزات التي تقدم في المناسبات والأعياد وخاصةً عيد الفطر المبارك، وتعتبر وصفتنا اليوم مغذية ومفيدة للجسم لاحتوائها على الطحينة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب المهم لصحة القلب ومنع تصلب الشرايين، وتعالج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد، كما أنها تعمل على منع ظهور التجاعيد وتمنح الوجه نضارة طبيعية، وتعتبر مصدر جيد للكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان وتساعد بشكل كبير في حماية الجهاز الهضمي، ومن خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل غريبة الطحينة بمكونات بسيطة متوفرة في مطبخك.
مكونات غريبة الطحينة
تتوفر مكونات عمل غريبة الطحينة في المنزل ولا نحتاج لتحضيرها سوى بعض المكونات البسيطة، وسوف نقدم لكم المكونات اللازمة لعملها بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج، وهي كالتالي:-
- كوب من عين الجمل المطحون أو أي نوع مكسرات مفضل.
- كوب من الطحينة الخام بحرارة الغرفة (200 جرام).
- 3 أكواب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.
- كوب من السكر البودرة الناعم (140 جرام).
- كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
يتم عمل غريبة الطحينة بطريقة سهلة وسريعة كما يلي:-
- في العجان الكهربائي نضع كوب من الطحينة الخام ونصف كوب من الزيت وملعقة صغيرة من الفانيليا وكوب من عين الجمل المطحون ونخفق جيداً على سرعة عالية.
- ثم نقوم بإضافة كوب من السكر البودرة الناعم وملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر وثلاثة أكواب ونصف من الدقيق ونعجن المكونات حتى نحصل على قوام ناعم ومتماسك.
- نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم وتوضع في صينية مدونة بقليل من الزيت ومبطنة بورق الزبدة.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 160 مئوية على الرف الأوسط لمدة 10 دقائق حتى تنضج تماماً.
- نخرج الغريبة من الفرن ولا نحركها حتى تبرد تماماً ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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