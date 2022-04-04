افضل طرق عمل الكبسة السعودية والخليجية باسرار المطاعم وسر خلطة التوابل والبهارات

تعتبر الكبسة الخليجية والسعودية من اشهى والذ الاكلات وهي من الأطباق الرئيسية. كما أنها من الأكلات المنتشرة فى الوطن العربى والمفضلة لدى الجميع. وتقدم الكبسة الخليجية فى المناسبات والعزائم المختلفة وهى من افضل الاكلات التى تقدم فى شهر رمضان والعزومات. وتختلف طرق تحضير الكبسة حيث تعد بعدة طرق ووصفات مختلفة. ونوضح في الخطوات التالية طريقة عمل الكبسة الخليجية السعودية بطريقة واسرار المطاعم.

خطوات تحضير الكبسة الخليجية الشهية

تتميز الكبسة بانها تحتوى على قيمة غذائية عالية والكثير من البروتينات والفيتامينات والعناصر الضرورية. وتستطيع الامهات اعداد وتحضير الكبسة فى المنزل وتقديمها الى الضيوف والاسرة فى العزائم والمناسبات. ونستعرض في السطور التالية مكونات وطريقة عمل الكبسة الخليجية السعودية الشهية.

مكونات الكبسة الخليجية باللحم

مقدار اتنين كيلو من اللحم الضانى.

ثم كيلو ونصف من الأرز البسمتي طويل الحبة الامريكى.

مع حبتان من البصل.

ايضا حبتان من الطماطم.

ثم حبتان من الفلفل.

مع ملعقتان من الزيت او الزبدة.

كذلك كوب ونصف من المكسرات حسب الرغبة.

مع كوب ونصف من الزبيب.

مكونات البهارات

ملعقة صغيرة من الهيل.

مع ملعقة صغيرة من القرنفل.

ايضا ملعقة صغيرة من الكاري.

ثم ملعقة صغيرة القرفة.

مع أربع ورقات من اللورى.

ملعقة من الملح.

ايضا ملعقة من الفلفل الاسود.

ملعقة من الكركم.

خطوات وطريفة عمل الكبسة الخليجية السعودية

طريقة تسوية اللحم

غسل اللحمة جيدا ثم تقطع الى قطع حسب الرغبة.

وضع كمية من الماء مناسبة لسلق اللحمة فى وعاء على النار.

ثم اضافة كمية البصل والطماطم والفلفل الأسود والكاري والقرنفل والقرفة وورق اللورى الى الماء.

كذلك اضافة اللحم ثم اضافة الملح.

تترك المكونات على النار حتى تنضج اللحمة جيدا.

طريقة تسوية الارز