نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر كيس واحد من الخميرة وعمل كيراتين لفرد الشعر المجعد في المقال التالي
كيس خميرة لعمل أرخص كيراتين لفرد الشعر المجعد وتعتبر هذه الوصفة من أقل الوصفات تكلفة والتي يمكنك أن تقومي بعمل ماسك للشعر بها، وخاصةً الشعر المجعد والذي يحتاج إلى ترطيب عميق لزيادة الفرد وتقليل كمية التموجات التي تكون في الشعر، وتستخدم الخميرة في الوصفات بعد أن تم اكتشاف عدد كبير من الفوائد التي تضيفها سواء للشعر أو البشرة عند استخدامها، وهنا سوف نعرض وصفة تدخل الخميرة في تحضيرها لزيادة فرد الشعر، فتابعونا.
فوائد الخميرة للشعر
تتمتع الخميرة لوجود فيتامين B6 الذي يساعد في تكوين بروتين الشعر وهو الكرياتين، الذي يعطي للشعر اللمعان والرطوبة التي يحتاج إليها، كما أنها غنية بعنصر الزنك الذي يعتبر من أهم المعادن لصحة الشعر، لهذا فهي تدخل في تحضير عدد من الوصفات.
طريقة تحضير أرخص كيراتين لفرد الشعر المجعد
تعتبر الخميرة هي المكون الرئيسي في تحضير أرخص كيراتين طبيعي والذي يعمل على فرد وتنعيم الشعر وعلاجه من أهم المشاكل الشائعة.
مكونات الوصفة:
- ملعقة ك من الخميرة.
- زيت اللوز بمقدار ملعقة صغيرة.
- ملعقة ص زيت سمسم.
- جل صبار طبيعي (ملعقة كبيرة).
- ملعقة ص من الفازلين.
- زيت زيتون بمقدار ملعقة صغيرة.
- 2 ملعقة ص من النشا.
طريقة تحضير الوصفة:
- تحضير الصبار والفاعلين للوصفة، عن طريق وضعهم في الميكروويف لثواني قليلة حتى يتم إذابة الفازلين، أو يكون من خلال وضعهم في حمام مائي، وتعتبر هذه الطريقة هي الأفضل للحفاظ على العناصر الغذائية بداخل جل الصبار دون أن تتأثر.
- قومي بإضافة مجموعة الزيوت ومازل الخليط دافئ حتى تتجانس مع بعضها البعض جيداً، وتعطي أكثر استفادة للشعر.
- تأتي الآن الخطوة التي يتم فيها إضافة الخميرة مع الاستمرار في التقليب.
- يتم تقسيم الشعر إلى عدة أجزاء حسب كثافة الشعر، ويوضع الخليط عليها باستخدام الفرشاة من الجذور للأطراف، ويغطى الشعر بالغطاء البلاستيك حتى يتشرب الشعر ماسك الخميرة.
- يترك الخليط على الشعر مدة كافية أي لا تقل عن نصف ساعة، بعد ذلك يغسل الشعر باستخدام الشامبو المخصص للأطفال ، وسوف تلاحظين أنه أصبح مفرود وناعم.
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