سر كيس واحد من الخميرة وعمل كيراتين لفرد الشعر المجعد

كيس خميرة لعمل أرخص كيراتين لفرد الشعر المجعد وتعتبر هذه الوصفة من أقل الوصفات تكلفة والتي يمكنك أن تقومي بعمل ماسك للشعر بها، وخاصةً الشعر المجعد والذي يحتاج إلى ترطيب عميق لزيادة الفرد وتقليل كمية التموجات التي تكون في الشعر، وتستخدم الخميرة في الوصفات بعد أن تم اكتشاف عدد كبير من الفوائد التي تضيفها سواء للشعر أو البشرة عند استخدامها، وهنا سوف نعرض وصفة تدخل الخميرة في تحضيرها لزيادة فرد الشعر، فتابعونا.

فوائد الخميرة للشعر

تتمتع الخميرة لوجود فيتامين B6 الذي يساعد في تكوين بروتين الشعر وهو الكرياتين، الذي يعطي للشعر اللمعان والرطوبة التي يحتاج إليها، كما أنها غنية بعنصر الزنك الذي يعتبر من أهم المعادن لصحة الشعر، لهذا فهي تدخل في تحضير عدد من الوصفات.

طريقة تحضير أرخص كيراتين لفرد الشعر المجعد

تعتبر الخميرة هي المكون الرئيسي في تحضير أرخص كيراتين طبيعي والذي يعمل على فرد وتنعيم الشعر وعلاجه من أهم المشاكل الشائعة.

مكونات الوصفة:

ملعقة ك من الخميرة.

زيت اللوز بمقدار ملعقة صغيرة.

ملعقة ص زيت سمسم.

جل صبار طبيعي (ملعقة كبيرة).

ملعقة ص من الفازلين.

زيت زيتون بمقدار ملعقة صغيرة.

2 ملعقة ص من النشا.

طريقة تحضير الوصفة: