نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشكل مختلف اعملي كبسة بكرات اللحم بطريقة بسيطة وطعم مميز في البيت في المقال التالي
تعد كبسة كرات اللحم من الأطباق الشهية السعودية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومميز في البيت، كما يتكون هذا الطبق من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي اللحم والبصل وبهارات اللحم ومكونات آخرى، ايضاً يمكن تحضير هذا الطبق في وقت قصير وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كبسة بكرات اللحم بطعم شهي في البيت.
مقادير عمل كبسة بكرات اللحم
تحتوي الكبسة بكرات اللحم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ربع كيلو من لحم الكفتة.
- ملعقتان كبيرتان من البقسماط.
- ملعقة كبيرة بهارات كبسة.
- كوب من أرز بسمتي منقوع.
- حبة كبيرة من البصل المقطع .
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ٣ حبات من الهيل.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- مكسرات حسب الرغبة.
- عود من القرفة.
- ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- كوب ونصف من الماء الساخن.
- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير كبسة بكرات اللحم بطعم رائع يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط اللحم مع الملح والبقسماط والبهارات المشكلة بشكل جيد حتى تتداخل المكونات.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل اللحم إلى كرات متوسطة الحجم، ثم نقوم بتسخين الزيت في المقلاة ونضع به الكفتة حتى تتحمر من جميع الجهات.
- ثم نحضر إناء ونقوم بوضع الزيت والسمن على النار مع وضع البصل ومعجون الطماطم والقرفة والهيل والملح لمدة لا تقل عن ٥ دقائق.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الأرز مع التقليب ثم نضيف كرات الكفتة، ثم نسكب الماء ونخفف النار ونتركه على نار هادئة لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة.
- ثم نضع الكبسة في طبق التقديم مع رش المكسرات حسب الرغبة وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى كبسة بكرات اللحم لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
فوائد البصل على الجسم
هناك عدة فوائد للبصل على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يساعد على تعزيز الجهاز المناعي ويقي من كثير من الأمراض ويحمي من العدوى.
- يقي من الإصابة بالأنيميا ويعزز كرات الدم الحمراء ويزيد إنتاجها ويقلل من الإصابة باقى الدم.
- يخفض من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وتحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة.
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