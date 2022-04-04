نقص فيتامين الحياة علامات إذا ظهرت عليكي تدل علي خطر في جسمك

ا12ما هي العلامات التي تدل على نقص أهم فيتامين في الجسم؟ المشهور بفيتامين الحياة هذه الشهرة ليست من فراغ وإنما بالفعل نقص هذا الفيتامين يقضي على الحياة وهناك احتمال كبير أن يسبب وفاة من يعاني منه، يعتبر فيتامين B12 هو أهم فيتامين بالجسم عند نقص هذا الفيتامين سوف تحدث الكثير من المشاكل الجسدية التي قد تتطور إلى فقر الدم الذي يجعل الجسم هزيل وضعيف وغير قادر على مواجهة الأمراض المعدية في هذه الحالة يكون الجسم معرض للإصابة بأي منها في أي وقت.

أشهر العلامات التي تدل على نقص فيتامين الحياة

هناك علامات معينة لو ظهرت على الأفراد فهذا يدل على نقص أهم فيتامين هذه العلامات هي:

اصفرار الجلد وكذلك بياض العين وهو ما يعرف باليرقان والذي يحدث عادة بسبب الفقر في كرات الدم الحمراء حيث أن فيتامين B12 هو المسئول عن زيادة خلايا الدم الحمراء فنقص هذا الفيتامين يضعف الكثير منها بسبب وقف نموها نظرًا لارتفاع معدل البيليروبين وهو المركب المسؤول عن الإصابة باليرقان.

الشعور بالتعب الشديد في كل أجزاء الجسم بسبب الإصابة بالضعف العام نتيجة لنقص كمية الأكسجين التي يحتاج إليها الجسم من أجل نشاط الخلايا الموجودة به.

الشعور بشكة شديدة في الأعصاب بالإضافة إلى التنميل حيث يؤدي نقص فيتامين B12 إلى نقص إفراز مادة المايلين التي تعتبر ملين للأعصاب والتي تحميها من الأضرار.

ظهور التقرحات داخل الفم والتي تسبب ألم شديد حيث تعيق عملية مضغ الطعام وذلك بسبب إصابة الفم بالكامل بهذه الالتهابات.

صعوبة شديدة في التنفس بالإضافة إلى الشعور بالدوخة وعدم القدرة على التحكم في الجسم.

عدم استقرار الحالة النفسية والشعور بأعراض نفسية سيئة مثل الشعور بالاكتئاب والنسيان.

عدم القدرة على التفكير بشكل صحيح بالإضافة إلى صعوبة فهم الأمور التي تدور من حولنا وهذا بسبب عدم وصول الأكسجين للمخ بكمية كافية.

كيف نقي أنفسنا من الإصابة بنقص فيتامين B12؟

لكي نحمي أنفسنا من الإصابة بنقص فيتامين B12 يجب علينا تناول الوجبات التي يتوافر بها هذا الفيتامين حيث يتوافر هذا الفيتامين في الأسماك واللحوم، والبقوليات وبعض الخضروات والفواكه الطبيعية.

كذلك يمكن استخدام بعض الأدوية والمكملات الغذائية التي تساعد على رفع نسبة هذا الفيتامين بالجسم.