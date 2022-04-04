وصفة طبيعية وفعالة لتبييض وتفتيح المنطقة الحساسة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات من أول أستخدام

تسبب مشكلة إسمرار منطقة البيكيني العديد من الإحراج والمشكلات للكثير من الفتيات وتجعلهم لا يتمتعون بالإجازة الصيفية حيث هذا الإسمرار يجعلهم يبحثون عن بعض الوصفات والطرق التي تجعلهم يتخلصون من كل الإسمرار المتراكم في هذه المناطق، حيث يبحث العديد من الفتيات عن السبب الذي يسبب إسمرار هذه المناطق ويرجع السبب في ذلك هو عدم إتباع نظام وروتين نظافة معين ويعتبر من أهم الاشياء التي يجب علينا مراعاتها هي تغيير الملابس الداخلية بشكل مستمر حتى نتمكن من النظافة التامة لهذه المناطق والتمتع بجسم نظيف وجميل، وكذلك المقشرات التي تستخدم في التخلص من الجلد الميت المتراكم في هذه المناطق من اكثر الأشياء التي يجب علينا بإختيارها بطريقة صحيحة.

مكونات عمل وصفة لتفتيح منطقة البيكيني

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

طريقة عمل وصفة لتفتيح منطقة البيكيني