نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة طبيعية وفعالة لتبييض وتفتيح المنطقة الحساسة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات من أول أستخدام في المقال التالي
تسبب مشكلة إسمرار منطقة البيكيني العديد من الإحراج والمشكلات للكثير من الفتيات وتجعلهم لا يتمتعون بالإجازة الصيفية حيث هذا الإسمرار يجعلهم يبحثون عن بعض الوصفات والطرق التي تجعلهم يتخلصون من كل الإسمرار المتراكم في هذه المناطق، حيث يبحث العديد من الفتيات عن السبب الذي يسبب إسمرار هذه المناطق ويرجع السبب في ذلك هو عدم إتباع نظام وروتين نظافة معين ويعتبر من أهم الاشياء التي يجب علينا مراعاتها هي تغيير الملابس الداخلية بشكل مستمر حتى نتمكن من النظافة التامة لهذه المناطق والتمتع بجسم نظيف وجميل، وكذلك المقشرات التي تستخدم في التخلص من الجلد الميت المتراكم في هذه المناطق من اكثر الأشياء التي يجب علينا بإختيارها بطريقة صحيحة.
مكونات عمل وصفة لتفتيح منطقة البيكيني
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- خمسة ملاعق كبيرة من السكر.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقتان صغيرتان من القهوة.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب.
طريقة عمل وصفة لتفتيح منطقة البيكيني
- أحضري طبق كبير وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من السكر مع ملعقتان صغيرتان من القهوة وأخلطي القهوة مع السكر جيدا.
- بعد تقليب السكر مع القهوة قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون واخلطي المواد السائلة مع الجافة حتى تحصلين على مخلوط كريمي.
- بعد ذلك ضعي هذه الوصفة السحرية على منطقة البيكيني وقومي بفرك هذه المنطقة بهذه الوصفة لمدة خمسة دقائق حتى تفركين الجلد الميت المتراكم حول هذه المناطق وتصبح بيضاء.
- بعد الفرك الجيد لهذه المنطقة جيدا اتركي هذه الوصفة على هذه المنطقة لمدة تصل من خمسة وعشرون دقيقة إلى خمسة وثلاثون دقيقة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك هذه الوصفة مرة أخرى ثم أغسلي هذه المنطقة بالماء البارد ونشفيها بقطعة من القطن ثم إستخدمي زيت جوز الهند للترطيب.
- قومي بتكرار هذه الوصفة من مرة إلى مرتان في كل إسبوع وخلال الإسبوع التالي سوف تلاحظين النتيجة السحرية بنفسك وتصبح بيضاء كالثلج وجذابة ومبهرة.
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