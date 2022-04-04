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طريقة عمل حلي الحنيني القصيمي الاكلة السعودية الأشهر فى مائدة رمضان وخطوات تحضير الحنيني السعودي والتي تشتهر بها المطابخ السعودية واليمنية وتكثر فى شهر رمضان بسبب القيمة الغذائية العالية جدا والذى يعوض الصائمين بالفائدة للجسد بسبب احتوائه على التمر والطحين والزبد وأيضا الإضافات الرائعة من التوابل والاعشاب الصحراوية المفيدة للصائم والتي تمد الصائم بالسكريات الأحادية التي تعود بالنفع على الصائمين وتمكنهم من مواصلة الصيام فى باقي أيام الشهر الفضيل وصنف الأطباء الحنيني بالوجبة الغنية والمفيدة بشكل كبير للأطفال وبناء اجسامهم بشكل صحى ويتميز الحنيني بانه سهل التحضير وسريع وييتم إعداده بمكونات سهلة وموجوده فى كل مطبخ عربي. مكونات تحضير الحنيني على طريقة اهل القصيم أولا كوبين من الحليب الطازج.

ثم عدد اثنين موب من الماء المغلي.

أيضا عدد كوب من التمر ويتم نزع النواه منه.

بالإضافة الى 100 جرام من الزبدة.

ثم عدد ليمونه فريش.

وكذلك عدد ملعقة متوسطة من البر الناشف ويتم طحنة بشكل جيد. مقادير تحضير صوص الحنيني عدد ليمونه طازجة.

بالإضافة الى ملعقة كبيرة من الزبد. طريقة تحضير الحنيني السعودي الشهي أولا يجب ان نقوم بوضع الحليب ومعه الماء المغلي وحبات التمر منزوعة النوي فى الخلاط.

وبعد ذلك نقوم بخلط المكون بشكل جيد حتى يمتزج مع بعضه ويصبح القوام متجانس.

ثم نحضر اناء على نار متوسطة ونضع الخليط فى الاناء ويترك حتى الغليان.

أيضا يتم إضافة الزبدة ومعها عصير الليمون ونستمر فى عملية التقليب بشكل مستمر.

وبعد ذلك نقوم بإضافة البر المطحون الى الاناء والخليط ويتسمر التقليب السريع.

ثم يتم ترك الخليط على نار هادئة لمدة ربع ساعة.

ونبدأ فى تحضير صوص الحنيني وذلك عن طريق البدء فى اذابة الزبد فى اناء منفصل.

وبعد ذلك نضيف عصير الليمون على الزبد بعد الاذاة ونستمر فى التقليب حتى يمتزج الليمون مع الزبد.

وبعد ذلك نقوم بوضع الحنيني فى طبق يتم تقديمة على المائدة.

ثم يتم البدء فى إضافة الصوص الى طبق الحنيني حتي يكتسب طعم شهى ومفيد جدا للصائمين فى شهر رمضان المبارك. عمر شويل - جدة طريقة عمل حلي الحنيني القصيمي الاكلة السعودية الأشهر فى مائدة رمضان - ثقفني

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