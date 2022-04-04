نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشيش طاووق المشوي بوراك الفراخ بألذ خلطة وتتبيلة سرية وبطعم أول مرة تاكليه في المقال التالي
دائما تقوم العديد من السيدات بعمل الشيش طاووق بالفراخ خاصة بالوراك، حيث يعتبر الفراخ غني بالبروتينات التي يجب علي جميع الناس تناوله حتى يستفادون من البروتينات التي توجد بداخله والصدور هي من أكثر الأجزاء المستخدمة في الفراخ في عمل الشيش طاووق ولكن يمكننا عمل الشيش طاووق بوراك الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة، والمكونات التي يحتويها الشيش طاووق هي قطع الخضروات المكونة من البصل والطماطم والفلفل الأخضر مع بعض قطع من الفراخ، وتوجد هناك التتبيلة الخاصة بالفراخ حيث تعتبر هذه التتبيلة هي التي تعطي النكهة المختلفة واللذيذة، ويعتبر وراك الفراخ هي من الأجزاء التي يمكن على العديد من السيدات بعملها.
مكونات عمل الشيش طاووق بوراك الفراخ
- ثلاث قطع من أوراك الفراخ.
- ثلاث حبات من البصل كبير الحجم.
- ثلاث حبات من الطماطم كبير الحجم.
- ثلاث حبات من الفلفل الأخضر كبير الحجم.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- كوب واحد من عصير الطماطم.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.
- ملعقتان كبيرتان من الخل الابيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من المسطردة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل الشيش طاووق بوراك الفراخ
- قومي بتحديد اللحم التي تكسو العظام ثم قومي بتفريغ هذا اللحم حتى يتم سحب العظام بسهولة.
- بعد الحصول على الوراك المخلية قومي بغسلها بالماء والخل الأبيض والملح جيدا.
- بعد ذلك قومي بتقطيع وراك الفراخ إلى قطع على شكل مكعبات ثم قومي بوضعها في طبق كبير وضعي عليها عصير الليمون والخل الأبيض وعصير الطماطم وبهارات الفراخ والملح والفلفل الأسود والمسطردة واتركي قطع الفراخ في هذه التتبيلة.
- بعد ذلك أحضري أعواد طويلة ورفيعة خاصة بالشيش طاووق ثم قومي بوضع قطعة من الفراخ مع قطعة من البصل والفلفل الأخضر والطماطم بعد تقطيعه على شكل مكعبات.
- أحضري صينية كبيرة وقومي برص أصابع الشيش طاووق وضعيها في الفرن حتى تنضج.
- عند نضجها ووصولها إلى اللون البني قومي بإخراجها من الفرن وتصبح جاهزة لتناولها بأشهى طعم.
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