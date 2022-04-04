الشيش طاووق المشوي بوراك الفراخ بألذ خلطة وتتبيلة سرية وبطعم أول مرة تاكليه

دائما تقوم العديد من السيدات بعمل الشيش طاووق بالفراخ خاصة بالوراك، حيث يعتبر الفراخ غني بالبروتينات التي يجب علي جميع الناس تناوله حتى يستفادون من البروتينات التي توجد بداخله والصدور هي من أكثر الأجزاء المستخدمة في الفراخ في عمل الشيش طاووق ولكن يمكننا عمل الشيش طاووق بوراك الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة، والمكونات التي يحتويها الشيش طاووق هي قطع الخضروات المكونة من البصل والطماطم والفلفل الأخضر مع بعض قطع من الفراخ، وتوجد هناك التتبيلة الخاصة بالفراخ حيث تعتبر هذه التتبيلة هي التي تعطي النكهة المختلفة واللذيذة، ويعتبر وراك الفراخ هي من الأجزاء التي يمكن على العديد من السيدات بعملها.

مكونات عمل الشيش طاووق بوراك الفراخ

ثلاث قطع من أوراك الفراخ.

ثلاث حبات من البصل كبير الحجم.

ثلاث حبات من الطماطم كبير الحجم.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر كبير الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب واحد من عصير الطماطم.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.

ملعقتان كبيرتان من الخل الابيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من المسطردة.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل الشيش طاووق بوراك الفراخ