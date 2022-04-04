نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا المعجزة لتبييض وتفتيح أي منطقة غامقة في الجسم وإزالة الجلد الميت في دقائق في المقال التالي

تعتني العديد من السيدات بالإهتمام بالجسم وجعله أبيض مثل الحليب، وتلجأ العديد من السيدات إلى الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تستخدم العديد من الماسكات والخلطات التي تعمل على تنظيف الجسم بشكل كامل حيث تعتبر هذه الطريقة من الطرق التي تسبب ضرر كبير للجسم مع مرور الوقت، حيث تسبب له حساسية مفرطة من بعد إستخدام هذه الوصفات بفترة كبيرة على الرغم من وجود بعض الخلطات الطبيعية التي يمكننا عملها في المنزل وسوف تحصلين على جسم ابيض وناعم كالحرير، وتعتبر من أشهر الخلطات والوصفات التي يتم عملها بأبسط المكونات ويمكن تحضيرها بأبسط الطرق. مكونات عمل وصفة النشا لتفتيح الجسم كمية من النشا تناسب حجم الجسم.

كمية من عصير الليمون تناسب كمية النشا.

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

كمية من السكر تناسب كمية المخلوط. طريقة عمل وصفة النشا لتفتيح الجسم قومي أولا بعمل حمام بخار في جسمك حتى تتمكني من تفتيح مسام الجسم كله.

بعد تفتيح مسام الجسم كله قومي بتحضير هذه الخلطة السحرية التي تجعلكي تتمتعي بجسم أبيض كالحليب.

أحضري وعاء كبير وضعي به كمية من النشا تناسب حجم الجسم وضعي عليها ملعقتان كبيرتان من القهوة مع كمية من السكر واخلطي السكر مع القهوة والنشا وأخلطيهم جيدا.

بعد تقليب المكونات الجافة ببعضها قومي بإضافة كمية من عصير الليمون وإستمري في إضافة عصير الليمون حتى تتمكني من الحصول على قوام كريمي.

بعد الحصول على قوام كريمي قومي بفرك الجسم جيدا حتى تتمكني من التخلص من الجلد الميت تماما والتخلص من المتسخات المتعلقة بالجسم.

بعد الفرك الجيد للجسم اتركي هذه الخلطة السحرية على الجسم لمدة تصل إلى خمسة وأربعون دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل جسمك بالماء البارد المثلج حتى تغلقي كل مسامات الجسم المفتوحة.

بعد غسل الجسم جيدا قومي بتنشيفه بقطعة من القماش القطنية، بعد ذلك إستخدمي المرطب المناسب، وكرري عمل هذه الخلطة وهذه الخطوات مرة واحدة في كل إسبوع وبعد ذلك سوف تلاحظين النتيجة التي تحلمين بها من بياض ونعومة فائقة. عمر شويل - جدة وصفة النشا المعجزة لتبييض وتفتيح أي منطقة غامقة في الجسم وإزالة الجلد الميت في دقائق - ثقفني

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