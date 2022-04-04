أفضل طرق لتقوية المناعة في المنزل بدون استخدام أية أدوية

جهاز المناعة في الجسم هو من أهم الاجهزة، وذلك لأنه المسؤول الأول عن حماية الجسم من الأمراض؛ فهو يقاوم جميع الفيروسات التي تدخل الجسم ويتخلص منها، فقد يوجد لدينا الكثير من العادات الخاطئة التي يتبعها الأشخاص دون العلم أنها المتسببة في إضعاف المناعة؛ فالكثير من الأشخاص يبحث عن الطرق الطبيعية لتقوية المناعة، وخاصة في ظل ظهور الفيروسات التي تتعايش معنا فلابد من حماية الجسم ومناعته بتناول الخضروات والفاكهة حتى نحصل على مناعة قوية لمهاجمة أي مرض.

خطوات لتقوية المناعة دون استخدام أي أدوية

يوجد بعض الخطوات الواجب إتباعها حتى نحصل على مناعة قوية منها الآتي:

يجب الإقلاع عن التدخين لأن هذا من أكثر الأمور التي تضعف المناعة، ولأن من أكثر الأشخاص المغرضة للأمراض هم المدخنين، ومنهم ينتقل إلى الأشخاص المخالطين لهم في المعيشة أثناء التدخين.

يجب تناول الخضروات الطازجة وخاصة الورقية مثل السبانخ، وذلك لأن الخضروات تمد الجسم بالعناصر المهمة له وتعمل على تنظيف الجسم من السموم، ويجب أيضا تناول الفاصولياء والجزر والجرجير.

يجب أن يتعرض الجسم ربع ساعة صباحا قبل الساعة الحادية عشر، وذلك حتى نحصل على فيتامين ده التي يعمل على تقوية العظام والمناعة.

شرب الماء بكمية كبيرة جدا فهو يخلص الجسم من الأملاح والسموم.

فوائد النظافة لتقوية المناعة

النظافة لها عامل كبير جدا في تقوية المناعة ولابد من أن نتبع الآتي: