بمكونات بسيطة طريقة عمل الكنافة بالقشطة وسر تماسكها مثل الحلواني

طريقة عمل الكنافة بالقشطة وسر تماسكها، وهي عبارة عن حلوى مصنوعة من خيوط عجين رفيعة للغاية يضاف إليها السكر والسمن والحشوات مثل المكسرات أو الكريمة والقشطة وغيرهم من الإضافات حسب الرغبة، حيث يوجد أنواع كثيرة منها مثل كنافة بالمانجو، والشوكولاتة أو النوتيلا بالبندق، والكنافة النابلسية بالجبن..وغيرهم الكثير، كما تختلف كل بلد في طريقة صنعها سواء للحلويات أو وصفات الطبخ والكنافة هي أيضاً متنوعة من بلد إلى أخرى، أما قديماً فكاني السادة هي المعتادة أو المعروفة ومن ثم تطورت بالحشو المكسرات أو الفول السوداني، ثم القشدة والكريمة وبعدها الإضافات الغير معتادة مثل الكراميل والقهوة والجديد بالبطيخ من محلات الحلواني الشهيرة وأيضاً تشيز كنافة بالرمان الجديدة.

مقادير الكنافة بالقشطة

نصف كيلو كنافة

كوب سمن مذاب.

ملعقة كبيرة سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة من العسل (شربات الكنافة).

القطر أو الشربات : 2 كوب سكر + كوب ماء + ربع كوب عسل نحل “اختياري” + عصير نصف ليمونة.

القشطة عبارة عن لتر حليب مضاف إليه 6 ملاعق كبيرة نشا يحرك ويرفع على نار حتى يتجانس.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة وسر تماسكها

الفيديو/