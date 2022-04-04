بطريقة صحية أعملي القرنبيط المقلي الكرسبي بدون ما يمتص زيت وبطعم لذيذ وشهي

طريقة عمل قرنبيط كرسبي بشكل سهل وبسيط حيث يعتبر القرنبيط من الخضروات المفيدة لجسم الإنسان، وهذا لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم مثل فيتامين ك والكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، كما يتميز بتقوية المناعة في فصل الشتاء.

من الخضروات الصحية المفيدة للجسم القرنبيط الذى يدخل فى العديد من الاكلات والوجبات الجمليه، التى لها فوائد كثيرة تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحسن خلايا الدم وتساهم فى عملية التمثيل الغذائي وتعالج الامساك المزمن وتمد الجسم بالطاقة اللازمة له، فهو من أهم الخضروات التى تحتوى على حمض الفوليك والحديد والكالسيوم، وله طعم رائع فهوالقرنبيط الكرسبى اللذيذ الذى يحبه الاطفال ويقبلون على تناوله بكثره للاستفاده من فوائده الصحية .

مكونات عمل قرنبيط كرسبي

يعد القرنبيط من أكثر أنواع الخضراوات المشهورة والمعروفة والتي يزداد تواجدها في فصل الشتاء ويتسم بمذاق جميل وشهي، وقد تواجه كل إمرأة مشكلة في عمل القرنبيط المقرمش لأن الخلطة التي يستخدمونها البعض تجعل القرنبيط طري وذلك بسبب احتوائها على البيض لذلك لابد من أن لا نضعه ونضيف النشا والبيكينج بودر لأنهم يعطوا القرنبيط قرمشة لذيذة.

تتساءل العديد من النساء دائمًا على طريقة عمل قرنبيط كرسبي بشكل سهل وبسيط وأقل تكلفة والطريقة كالتالي:-

زهرة قرنبيط كاملة.

٢ حبة من الطماطم متوسطة الحجم.

٣ ملاعق كبيرة من الشبت المقطع.

٢ حبة من البصل المقطع.

٣ ملاعق كبيرة من البقدونس المقطع ناعمًا.

٢ قرن من الفلفل الأخضر.

٤ ملاعق كبيرة من الثوم المهروس.

٢ ملعقة كبيرة من الكركم.

٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة البودرة.

٤ ملاعق كبيرة من الكزبرة الطازجة مقطعة قطع صغيرة.

٢ ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الكاري.

٢ كوب كبير من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من اللبن الرائب.

ملعقة صغيرة من النعناع.

ماء.

زيت نباتي غزير للقلي.

طريقة عمل القرنبيط الكرسبي