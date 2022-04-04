القطايف الحادقة بوصفة سهلة ومكونات بسيطة لإعداد القطايف بالفراخ واللحم المفروم

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عمر شويل - جدة القطايف الحادقة وطريقة تحضيرها، تهتم الكثير من ربات البيوت بتقديم الأطعمة المختلفة طوال شهر رمضان المبارك ومن تلك الأطعمة القطايف المفضلة لدى الكثير والكبير قبل الصغير وهناك من يحبها بالحشوات الحلوة مثل جوز الهند والزبيب أو المكسرات ومن يفضلها بالحشوات الحادقة وذلك ما سنذكره في مقالنا.

القطايف الحادقة بوصفة سهلة ومكونات بسيطة

يمكن حشو القطايف بحشوات حادقة مثل اللحوم والدواجن والجبنات وتقدم كمقبلات بجانب الفطار الأساسي على سفرة رمضانية رائعة بشهر رمضان المبارك، وخطوات إعداد القطايف بحشو الدجاج كما يلي.

طريقة عمل القطايف بحشو الدجاج

من السهل إعداد عجينة القطايف في المنزل وتسويتها وحشوها بمختلف الحشوات، ونتحدث الآن عن حشو القطايف بالدجاج.

مكونات القطايف بالدجاج

نصف كيلو قطايف جاهزة أو معدة بالمنزل. ربع كيلو صدور فراخ مسلوقة. معلقة زبدة. ربع كيلو مشروم مقطع مكعبات. معلقة دقيق. كوب حليب. معلقتين زيت نباتي. بصلة مفرومة. فلفل أسود. ثوم مفروم. زعتر. ملح. جوزة الطيب.

خطوات تحضير القطايف

نقوم بوضع صدور الفراخ في طاسة تيفال بها زيت نباتي مع الثوم والبصل المفروم ويقلب جيدا.

نضع المشروم لخليط الدجاج مع الزعتر والفلفل الأسود والملح ويقلب الخليط حتى يشوح جيدا.

نضع الزبدة على الدقيق ويقلب لمدة ثلاث دقائق ويضاف لها كوب الحليب ويقلب الخليط بالمضرب الكهربائي أو الخلاط ليصبح القوام مثل قوام البشاميل.

يضاف خليط الدجاج على خليط الدقيق ويقلب جيدا حتي يتجانسوا ويترك ليبرد.

نحشو القطايف بخليط الدجاج وتقلي في الزيت الساخن وتقدم ساخنة وتزين بالبقدونس المفروم.

كيفية إعداد القطايف بحشو اللحم المفروم

نوضح فيما يلي خطوات عمل القطايف المحشوة باللحم المفروم المعصج الرائع.

مقادير القطايف باللحم المفروم

نصف كيلو قطايف. معلقة صغيرة ثوم بودر. نصف كيلو لحم مفروم. معلقة صغيرة زعتر حبتين بصل مفروم. فصين ثوم مفروم. معلقة صغيرة بصل بودر وثوم بودر. بابريكا وكزبرة معلقة صغيرة منهم.

تحضير القطايف باللحم المفروم

في مقلاة تيفال نضع اللحم المفروم وزيت نباتي والبصل والثوم المفروم.

بعد أن تنضج اللحم نضيف التوابل وتقلب جيدا وتترك لمة دقيقة.

نرفع اللحم من النار ونقوم بحشو القطايف حتي تنتهي الكمية.

نقلي القطايف بالزيت الساخن وتقدم وبالهنا والشفا.

وصفة عمل القطايف محشية مشكل جبن

القطايف تعتبر من الوجبات الخفيفة التي يفضلها الكثير من الأشخاص والكبير قبل الصغير وتقدم كنوع من الحلويات أيضا عندما تحشي بالمكسرات، وفيما يلي نوضح كيفية عمل القطايف بحشو مشكل الجبن.

مكونات القطايف بحشو الجبن