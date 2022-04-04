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عمر شويل - جدة ماسك الفحم لتقشير البشرة الدهنية وإزالة التجاعيد والجلد الميت سريعاً، يزداد استخدام الفحم في مجال التجميل والعناية بالبشرة حيث يمتلك الفحم الكثير من الفوائد التجميلية للبشرة الجافة والدهنية، كما أنه يعمل على إزالة البكتيريا وتطهير الجلد ويعمل على تحفيز خلايا الجلد على التجدد ويتخلص من الرؤوس السوداء، وحب الشباب ويمكننا أن نقوم بعمل الكثير من الوصفات الطبيعية باستخدام الفحم النشط من خلال أن نقوم بخلط مع بعض المكونات الطبيعية حتى يعزز صحة البشرة، منها أن نستخدم زيت الزيتون مع الفحم وماء الورد وجل الألوفيرا والليمون والعسل وغيرها من الوصفات الأخرى.

ماسك فعال لتقشير البشرة الدهنية وعلاج التجاعيد والجلد الميت بنتيجة فورية

يساعد تقشير البشرة علي إزالة الجلد الميت والذي يتراكم علي الوجه نتيجة التعرض للعديد من العوامل التي تؤثر عليها.

ولكن منتجات تقشير البشرة تزيد من سوء حالة الجلد حيث تتسبب في جفافه وتجعله أكثر عرضة لظهور الحبوب والبثور.

ولهذا سوف أقدم لكم ماسك الفحم لتقشير البشرة الدهنية وعلاج مشاكلها في وقت سريع.

ماسك الفحم وماء الورد

نقوم بعمل وصفة طبيعية وذلك لتقشير البشرة الدهنية حيث يعمل هذا الماسك على إزالة حبوب الشباب والرؤوس السوداء، وتنقية البشرة كما أن الفحم يمتلك فاعلية كبيرة للحد من إفراز الزيوت الزائدة والتخلص من الشباب من خلال:

إضافة ملعقة من مسحوق الفحم ونضيف ملعقة من ماء الورد ونقوم بخلط هذه المكونات بصورة جيدة حتى يتجانس الخليط.

نضع هذا الخليط على الوجه ونقوم بتوزيعه بصورة جيدة.

يتم ترك هذا الماسك على البشرة لمدة عشر دقائق ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر.

نقوم بعمل هذه الوصفة بصورة مستمرة على الأقل مره كل أسبوع كما أن هذه الوصفة تلائم كل أنواع البشرة.

ماسك الفحم وجل الألوفيرا

يتم استخدام الألوفيرا في الكثير من منتجات العناية بالبشرة لأن الألوفيرا تمتلك الكثير من الخصائص المضاد للبكتيريا والفطريات،

ويمكننا أن نقوم بعمل وصفة طبيعية من خلال استخدام الفحم مع الألوفيرا

ونقوم بإعداد ماسك يعمل كمطهر للمسام ويكون فعال جداً في التخلص من مشكلات البشرة ويزيل التجاعيد وذلك من خلال:

نمزج مع العلاقة من ماسك الفحم مع كمية مناسبة من جل الألوفيرا.

نضيف ملعقة من الماء الورد ونقوم بخلط هذه المكونات بصورة جيدة حتى تمتزج.

نقوم بتعزيز هذه الوصفة من خلال أن نقوم بإضافة قطرات من زيت شجرة الشاي.

يوضع هذا الخليط على الوجه لمدة عشر دقائق حتى يجف تماما ونقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى نزيل هذا الخليط.

أهمية ماسك الفحم للعناية بالبشرة