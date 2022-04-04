نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات لإعداد سلطة الزبادي ومنها بالنعناع والخيار بالمنزل مثل المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات لإعداد سلطة الزبادي، تعتبر سلطة الزبادي واحدة من أهم المقبلات على السفرات واخفها أيضا وتمتاز بإقبال الكثير عليها سواء الكبير أو الصغير، وتفضل ربات البيوت تقديمها بجانب أكلاتهم خاصة على السفرة الرمضانية، وفيما يلي نوضح بعض وصفات وطرق تحضير سلطة الزبادي بمختلف أنواعها.

وصفات لإعداد سلطة الزبادي

تختلف طرق تقديم سلطة الزبادي فهناك وصفة لسلطة الزبادي بالخيار ووصفة لسلطة الزبادي بالباذنجان وسلطة الزبادي بالكرنب، وسنوضح في مقالنا عبر موقع ثقفني طرق إعداد كلا منها على حدا.

طريقة عمل سلطة لزبادي بالنعناع والخيار

في السطور القادمة نستعرض طريقة لعمل سلطة لزبادي الرائعة وأجمل المقبلات المرطبة.

مكونات سلطة الزبادي بالنعناع والخيار

عبوتين زبادي بلدي. معلقتين عصير ليمون. ملح وفلفل حسب الرغبة. نعناع أخضر طازج مفروم. كريمة لباني. نصف كوب لبن رايب. فلفل كوبي ألوان. ثلاث ثمرات خيار. فصوص ثوم مفروم. زيت زيتون أو أي زيت نباتي.

خطوات تحضير سلطة الزبادي بالنعناع والخيار.

يقطع الخيار والفلفل الكوبي لقطع صغيرة.

في بولة عميقة نضع الزبادي واللبن الرايب والكريمة ويقلب جيدا.

نضيف زيت الزيتون والثوم والملح والفلفل ويقلب.

نضيف النعناع والخيار المقطع على خليط الزبادي ويقلب جيدا وبالهنا والشفا.

طريقة عمل سلطة الزبادي بالكرنب

سلطة الزبادي بالكرنب من أفضل المقبلات لدى الكثير وتبحث كل سيدة عن طريقة لتقديمها لأسرتهم مثل الجاهزة، ولإعدادها إليكم الخطوات والمكونات.

مكونات سلطة الزبادي بالكرنب

حزمة كزبرة خضراء مفرومة. فلفل أسود وملح طعام حسب الرغبة. حزمة شبت مفرومة. كرنب ألوان مقطع. بصل. عبوتين زبادي بلدي. فلفل رومي ألوان.

كيفية تحضير سلطة الزبادي بالكرنب

في وعاء نضع الكرنب والفلفل الألوان وشرائح البصل ويترك جانبا.

تفرم الشبت والكزبرة ويضاف له الزبادي وزيت الزيتون والفلفل الأسود والملح.

يضاف الخضار المقطع على خليط الزبادي ويقلب حتي تتجانس ويقدم.

ملحوظة: هناك الكثير من الفوائد الصحية للزبادي وذلك لأنه غني بالكثير من الفيتامينات مثل فيتامين ب 2 وفيتامين ب 12 وبعض المعادن مثل البوتاسيوم والمغنسيوم، وهو من المقبلات الخفيفة على المعدة ويفضل أيضا تناوله كسلطة على وجبة السحور.