خبز محشي بالجبن بطريقة سهلة وسريعة وشهية وبمذاق لذيذ وروعة

خبز محشي بالجبن ، من المعجنات والمخبوزات السريعة اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، وذلك لمذاقها اللذيذ والشهي، ولسهولة تحضيرها، كما أنها حشوتها بسيطة وغير مكلفة أيضاً، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تصلح لوجبة السحور والعشاء، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر باللحم المفروم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل خبز محشي بالجبن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات خبز محشي بالجبن

يتكون طريقة عمل خبز محشي بالجبن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

للتخمير المسبق

كوب من الماء الدافئ (200 مل).

كوب من الدقيق (120 جم).

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف باكيت خميرة فورية.

للعجين

نصف كوب من الماء الدافئ.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الحشو

مقادير الوجه

صفار بيضة.

حبة البركة.

كاتشب.

مايونيز.

فلفل أخضر مفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل خبز محشي بالجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الماء والدقيق والسكر والخميرة الفورية، ثم نقلب جيدا بالملعقة حتى يتجانس الخليط.

ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نضيف إلى الوعاء الماء ونقلب جيدا بالملعقة.

ثم نضيف الدقيق والملح ونقلب جيدا بالملعقة حتى تتشكل لدينا عجينة طرية.

ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونتركه لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونلمها بالدقيق ونكورها.

ثم نقسم العجينة إلى كرتين متساويتين في الحجم.

ثم نفرد كل كرة باليد على سطح مرشوش بالدقيق على شكل فطيرة.

بعد ذلك نحضر صينية ونرشها بالدقيق، ثم نضع فوقها الفطيرة.

ثم نوزع فوق الفطيرة الجبنة الموزاريلا المبشورة والجبنة الشيدر المبشورة، ثم نوزع الفلفل الأخضر المفروم ناعم، ونضع الصينية جانبا.

ثم نفرد العجينة الثانية ونضعها فوق الحشو ونضع أطرافها أسفل الفطيرة الأولى لكي نغلق الفطيرة.

بعد ذلك نضغط على أطرف الفطيرة بالشوكة لكي نغلقها جيدا.

ثم ندهن أطراف الفطيرة بصفار البيضة، ثم نوزع على الأطراف حبة البركة.

ثم ندخل الفطيرة فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 25 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونقطع الفطيرة مثلثات، ثم نوزع عليها المايونيز على شكل حلقات.

ثم نوزع فوقه الكاتشب على شكل حلقات.

ثم نوزع فلفل أخضر مفروم ناعم.

بعد ذلك نقدم خبز محشي بالجبن في طيق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المكونات

كيلو ونصف من الطماطم مقطع أرباع.

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

نصف كوب من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح (الكمية حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

٢ ملعقة كبيرة من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه الطماطم، ثم نفرمه جيداً. ثم نصفي عصير الطماطم جيداً لكي نتخلص من البذور والقشر. ثم نسكب عصير الطماطم في حلة، ثم نضعها على نار عالية. عندما تبدأ الصلصة في الغليان نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركها حتى يثقل القوام مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والسكر والخل، ثم نخلطهم جيداً. ثم نحضر كوب ونضيف إليه الماء والنشا، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف خليط النشا إلى الصلصة ونقلب جيداً. ثم نرفع الكاتشب من على النار عندما يثقل قوامه ويجف الماء، وبذلك يكون الكاتشب جاهز للاستخدام. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل المايونيز

المقادير

كوب من الحليب.

كوب ونصف من الزيت النباتي.

ملح (الكمية حسب الرغبة).

فلفل أسود (الكمية حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة من صوص المستردة.

جبنة مثلثات أو فيتا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه الحليب والخل وعصير الليمون والفلفل الأسود والملح وصوص المستردة، ثم نخلطهم جيدا في الخلاط. ثم نضيف الزيت النباتي بالتدريج ونخلط جيدا حتى يثقل الخليط. ثم نضيف الجبنة المثلثات أو الفيتا ونخلط جيداً، ثم نسكب المايونيز في وعاء، وبعد ذلك يكون المايونيز جاهز للاستخدام. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الثاوزند أيلاند

المقادير

3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

نصف كوب من المايونيز.

ملعقة كبيرة من ماء مخلل الخيار.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من البصل المفروم ناعم.

طريقة التحضير