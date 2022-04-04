عجينة العشر دقائق بالزبادي .. تعرفي على الطريقة خطوة بخطوة

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عمر شويل - جدة تعد عجينة العشر دقائق بالزبادي من أسهل وأفضل أنواع العجين التي يتم تحضيرها بسهولة في وقت قصير وتدخل في العديد من الوصفات والمعجنات، وفي المقال نستعرض عدة طرق لتحضيرها.

عجينة العشر دقائق بالزبادي

عجينة العشر دقائق من أشهر أنواع العجائن والمخبوزات على مستوى دول العالم، ويزداد البحث عليها تزامنًا مع حلول شهر رمضان واقتراب العيد، وفيما يلي المقادير والطريقة بالخطوات:-

مكونات الوصفة

الالتزام بمكونات الوصفة والمقادير بالضبط تساعد في نجاح العجينة، وفيما يلي المقادير بالتفصيل:-

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ربع ملعقة ملح طعام.

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق بالزبادي

وفيما يلي نقدم طريقة تحضير العجينة بخطوات بسيطة للغاية:-

أولاً، يتم مزج جميع المكونات الجافة في وعاء عميق (الدقيق، الملح، البيكنج بودر، البيكنج صودا). بعد ذلك يتم إضافة زيت الذرة والزبادي. ثم القيام بالعجن يدويًا أو في العجان الكهربائي لمدة خمس دقائق للحصول على عجينة ناعمة. من ثم يتم تغطية العجينة وتركها جانبًا لمدة عشر دقائق على الأكثر. بعد ذلك يتم رش قليل من الدقيق على رخامة المطبخ أو أي سطح أملس والبدء في فرد وتشكيل العجينة بسهولة.

عجينة العشر دقائق بالحليب السائل

كما يوجد طريقة أخرى لتحضير العجينة بسهولة باستخدام الحليب بدلاً من الزبادي، وفيما يلي الطريقة بالتفصيل:-

مكونات العجينة

فيما يلي مكونات العجينة بالمقادير المضبوطة:-

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض.

ربع كوب زيت ذرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة من الخميرة الفورية.

طريقة التجهيز

يتم تحضير العجينة بسهولة بإتباع الخطوات الآتية:-

أولاً يتم خلط الدقيق، السكر، الملح، والخميرة في وعاء. يتم إضافة الحليب السائل بشكل تدريجي مع العجن باستمرار في العجان الكهربائي. ثم إضافة الزيت والاستمرار في العجن للحصول على عجينة طرية وملساء. يتم تغطية العجين وتركه في مكان دافئ لمدة عشر دقائق. ثم يتم استخدامها في الأغراض المختلفة.

طريقة تحضير العجينة باللبن البودرة

كما يوجد طريقة أخرى يتم تحضيرها باستخدام اللبن البودرة بدلاً من الحليب السائل والزبادي، وفيما يلي الطريقة:-

المكونات

تتمثل مكونات العجينة في الآتي:-

خمس أكواب من الدقيق.

ملعقتان من الخميرة الفورية.

ربع كوب من اللبن البودرة.

نصف كوب زيت ذرة.

قليل من ملح الطعام.

ملعقة من السكر.

كوبان من الماء الدافئ.

الطريقة

يتم تحضير العجينة بإتباع الخطوات الآتية:-