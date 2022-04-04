نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرك وانتي بتقوري الباذنجان غلط.. فكرة عبقرية لتقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كيلو في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ بدون مقوار من الخطوات المرغوب في معرفتها من قبل كل ربة منزل حيث تعتبر طريقة المقوار هي الطريقة المعتادة، ولكن من الممكن أن يكون هناك اعتماد على طرق أخرى أسهل كثيرا وأسرع للحصول على المحشي من الخضر المشكل وقد تم تقويره وبسرعة كبيرة ومهما كانت الكمية التي تتوفر لديك فسوف تقومي بإنجازها وهو ما يساعد في الحصول على الخضار مقور، وجاهز تماما، وفيما يلي المزيد من الطرق التي تساعد في التقوير وبدون إهدار للوقت.

تقوير الباذنجان والكوسة

بسرعة الصاروخ من الممكن أن يتم التقوير للكوسة والباذنجان بدون مقوار ومن خلال خطوات بسيطة جدا وباستعمال أدوات بسيطة يمكنك الحصول على الخضار مقور وفارغ تماما من أي تواجد للب الداخلي، وأهم تلك الطرق التي تغني تماما عن استعمال المقوار هي واحدة من بين الطرق الآتية.

تقوير الكوسة باستعمال الشوكة

طرف الشوكة أداة ملائمة جدا من الممكن عن طريقها التخلص تماما من اللب المتواجد في داخل كل الثمار التي تتوفر للحشو، حيث يتم لف وتدوير طرف الشوكة، ومن ثم تكون الثمار فارغة بما يكفي للحشو بخلطة المحشي، وتعد طريقة الشوكة من بين أسرع الطرق لتقوير أفضل للخضار المتوفر.

تقوير الكوسا والباذنجان بسرعة بالسكين

السكين يعتبر واحد من بين أهم الأدوات المنزلية، والمطبخية والتي من الممكن أن تعتمد عليها كل ربة بيت للحصول على أفضل نتيجة للخضار من الكوسة أو الباذنجان مقورين وجاهزين تماما على الاستعمال والحشو بعد أن يتم إخراج اللب تماما بتدوير السكين في داخل الكوسة أو الباذنجان، وأهم الخطوات للتقوير هي التي نستعمل فيها السكين لن حركتها سريعة داخل الثمرة.

تقوير الكوسا والباذنجان بسرعة بقطاعة التفاح

وصفات المحاشي من الخضار المشكل أشهى الأطباق والوصفات التي من الممكن أن يتم عملها في البيت وبأقل الإمكانات وهي من الوجبات المحبوبة على المائدة الرمضانية أيضا، ويسهل عمل المحشي وتقوير الخضار بسرعة باستعمال قطاعة التفاح فهي أداة سريعة ومنجزة لتقوير أكبر كمية من الخضار وفي أقل وقت ممكن