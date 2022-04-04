نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير كيكة رمضان الباردة أشهى تحليات رمضان 2022 للشيف آية حبيب في المقال التالي

كيكة رمضان الباردة من أشهر الحلويات المصنعة منزليًا على طريقة الشيف آية حبيب بمكونات موجودة في كل بيت، وهي من الحلويات الباردة المرطبة جدًا للمعدة بعد الإفطار ومذاقها اللذيذ محبب للجميع وتجذب انتباه الأطفال بشكلها الرمضاني المميز، مثلها مثل الجاتو البارد وكيكة العيد الباردة وهذا يضفي عليها طعم ومذاق خاص في ليالي رمضان وكما هو معروف أن شهر رمضان المرتبط بتحليات مثل الكنافة والقطايف وغيرها من التحليات الشرقية الدائمة على سفرة رمضان، فتعد كيكة رمضان الباردة بمذاقها وشكلها المتميز بمثابة تغيير ممتاز، وتقدم بجانب مشروبات باردة بالحليب أو الساخنة حسب الرغبة. مكونات كيكة رمضان الباردة لشيف آية حبيب 1 كوب إلا ربع من الحليب.

عصير ليمون.

137 جرام من الزيت.

عدد 3 بيضات.

1 كوب من السكر.

مقدار 1 كوب ونصف من الدقيق.

عدد 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار 1/4 كوب من الكاكاو الخام.

عدد 1 ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ورق زبدة.

مقدار 1 كوب من الحليب الدافئ.

حليب 950 جرام من الحليب.

عدد 18 قطعة من البسكوت السادة الجاهز.

مقدار 400 جرام من بودرة كريم الكاراميل.

عدد 3 ملاعق كبيرة من القشدة. طريقة عمل الكيكة الباردة بالبسكويت Aya Habib أولًا نبدأ بتحضير الطبقة الأساسية للكيكة الباردة أحضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه مقدار كوب إلا ربع من الحليب ثم أضيفي أليهم عصير 1/2 ليمونة ثم أضيفي مقدار الزيت. كذلك قومي بكسر 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة على المزيج السابق في الخلاط الكهربائي. أيضًا قومي بإضافة مقدار الفانيليا ومقدار السكر وقومي بتشغيل الخلاط وامزيجي المقادير جيدًا وبإمكانك استخدام المضرب الكهربائي كبديل للخلاط لتقومي بمزج المقادير جيدًا حسب المتاح عندك. ثم أضيفي مقدار الدقيق إلى المزيج المضروب بالخلاط ثم مقدار البيكنج بودر ومقدار الكاكاو الخام ومقدار النسكافيه، وقومي بتشغيل الخلاط الكهربائي مرة أخرى وامزجيهم جيدًا. أحضري الصينية ذات الكلبسات الجانبية وافردي بها ورق الزبدة وقومي بصب خيط الكيك فيها وقومي بإدخالها الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة حتى تمام التسوية. أخرجي الكيك من الفرن واتركيها تبرد قليلًا، ثم قومي بسقيها بكوب من الحليب الدافئ ثم اتركيها تبرد تمامًا. أحضري وعاء وارفعيه على نار متوسطة وقومي بصب الحليب فيه وأضيفي إليه بودرة الكريم كراميل وبالتقليب، حتى تصل إلى درجة الغليان. قومي بوضع قطع البسكوت السادة في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي إليه خليط الكريم كراميل ثم أضيفي مقدار القشدة وقومي بتشغيل الخلاط الكهربائي، وامزجي الخليط جيدًا. قومي بصب خليط البسكوت وبالكريم كراميل الساخن المضروب على وجه صينية الكيك الباردة ثم اتركيها حتى تبرد وتتماسك. بعد أن تبرد الكيك وتأخذ درجة حرارة الغرفة وتتماسك ادخلي الصينية في الثلاجة مدة 4 ساعات. أخرجيها من الثلاجة وضعي شكل الهلال والنجوم المصنوع من الكرتون أو المعدن على وجه الكيك، وقومي برش الكاكاو الخام على وجه كيك رمضان، حتى تغطي طبقة الوجه بالكامل. ثم قومي بنزع الهلال والنجوم من الوجه بحرص، وستلاحظين طباعة الشكل الرمضاني الهلالي والنجوم على وجه الكيك البارد. في النهاية انزعي جوانب الصينية، وبإمكانك تقطيع كيكة رمضان الباردة، وتقديمها لضيوفك، وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة تحضير كيكة رمضان الباردة أشهى تحليات رمضان 2022 للشيف آية حبيب - ثقفني

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