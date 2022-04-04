نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالكركم للحصول على لون أشقر ذهبي وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية في المقال التالي
صبغ الشعر باللون الأشقر بملعقة كركم من الممكن أن تقومي بالاستعانة بتلك الكمية القليلة من هذا العشب والتي نستعملها في وصفتنا التي نتعرف عليها من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة حيث تعتبر نوعية عشب الكركم واحدة من بين أكثر أنواع الأعشاب التي لها دور في التحسين من لون الشعر وتلوينه باللون الأشقر فهو لون مفضل للكثير من الفتيات والسيدات، ومن خلال ما يلي توضيح لأهم المكونات المستخدمة مع بيان الطريقة المتبعة للتحضير.
صبغ الشعر باللون الأشقر بملعقة كركم
خلطة طبيعية لها الكثير من الفوائد والعوائد الصحية على الشعر والتي من أهمها أن الشعر يكون في أفضل حالاته من حيث اللون ومستوى النعومة والتألق والانسيابية فيما بعد تطبيق خليط الكركم، المفيد لجذور لشعر ولفروة الرأس ومن خلال استعمال بعض المكونات المدعمة لأثر الكركم يمكننا الاستفادة منه بشكل أكبر حيث يعد الكركم واحد من المنتجات العشبية التي لها دور في تلوين الشعر طبيعيا ومن دون أي مضاعفات ولا تحتاج طبيعة تكوينه إلى أي مواد كيميائية حيث أن لونه قوي.
مكونات لصبغ الشعر بوصفة الكركم
من بين أهم وأقوى المقادير المتفاعلة مع الكركم على اشعر لتعزيز لونه الأصفر ما يأتي في النقاط القادمة:
- ملعقة كركم.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة عصير الليمون.
- ملعقة فازلين صغيرة.
- ملعقة زيت خروع.
- ملعقة نشا
- ملعقة حناء.
- ملعقة ماء فاتر.
- وعاء مناسب.
طريقة التحضير للوصفة
من الممكن أن يتم عمل خلطة الكركم من خلال استعمال المكونات السابقة والاستعانة بالخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى تكون بضرورة أن تتم إسالة الفازلين بالوعاء الملائم.
- الفازلين يصبح بقوام سائل من اليسير مزجه مع الكركم.
- مزج الكركم مع الفازلين جيدا بالأداة الملائم حتى تلاحظي تحول لون الفازلين للون الكركم الأصفر.
- بقية المكونات لا بد من إضافتها بشكل تدريجي للحصول على القوام الكريمي الناعم.
- احرصي على أن يكون الخليط خالي من أي تكتلات.
- تطبق الخليط يكون مباشرة بعد التحضير، ولمدة حوالي نصف ساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالكركم للحصول على لون أشقر ذهبي وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.