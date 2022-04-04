فطائر الطاسة السريعة المحشية بدون فرن في دقائق معدودة بعجينة هشة وطرية زي القطن

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تعتبر فطائر الطاسة من أشهر الوصفات الشهية والخفيفة، وهي نوع من المعجنات التي يفضلها الكثيرون عن أي من الوصفات المختلفة، وهي نوع جديد ومميز من الوصفات الرائعة التي لقت قبولاً كبيراً من الكبار والصغار، وأهم ما يميز تلك الوصفة عن غيرها سهولة تحضيرها، ويمكن تقديمها في الأوقات المختلفة وفي وجبة السحور حالياً في شهر رمضان، وهذا كنوع من التغيير عن الوصفات المعتاد عليها، ولا تحتاج فقط إلا عشرة دقائق لتحضيرها وتقديمها وهي ساخنة، ونقدم لكم طريقة عمل فطائر الطاسة المحشية دون فرن.
طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة
الفطائر بشكل عام من أفضل أنواع المعجنات والتي تتمتع بطعم رائع وخطير، وهناك الكثير من أصناف وأنواع الفطائر، وفطائر الطاسة من ضمن تلك الأنواع التي تتمتع بطعم رائع وخطير للغاية، ويمكن تحضيرها بحشو الخضروات واللحم أو دون حشو حسب الرغبة، والطريقتين من ألذ ما يكون ويحبها الجميع، ودائما ما تعتمد ربات البيوت عليها كنوع من أنواع الوجبات السريعة الخفيفة جداً.
المكونات:
- كوب ماء دافئ.
- علبة زبادي.
- كوب زيت.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 3 ملاعق كبيرة لبن بودر.
- 3 كوب من الدقيق الأبيض.
- ذرة ملح.
مكونات الحشو:
- ربع كيلو جبن كريمي.
- ربع كيلو جبن فيتا.
- نصف كوب بقدونس.
- نصف كوب فلفل ألوان.
- نصف كوب جبن رومي.
طريقة التحضير:
- للعجن نحضر بولة كبيرة ونضيف فيها كل المكونات الجافة، “اللبن البودر، البيكنج بودر، السكر، والملح، الدقيق”، ونقلبهما جيداً.
- نضيف الزيت والزبادي ونخلط المكونات جيداً حتى تتجانس.
- ننزل بمقدار الماء الدافئ تدريجياً، مع استمرار العجن لتتكون عجينة سهلة التشكيل، وتترك العجينة لترتاح.
- نقلب كافة مكونات الحشو في بولة صغيرة وتترك جانباً.
- بعد أن تتخمر العجينة نأخذ قطع صغيرة منها، ونقوم بحشوها بخليط الحشو، وتترك العجينة بعد الحشو ربع ساعة، ثم نفردها بشكل بسي جداً.
- نقوم بتسوية الفطائر في طاسة كبيرة مدهونة بالقليل من الزيت، وتترك قليلاً حتى تنضج مع التقليب على الجانبين، وتقدم وهي ساخنة وبالهناء والشفاء.
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