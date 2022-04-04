شاورما الدجاج في المنزل سهلة مثل المطاعم مع أسهل تتبيلة شاورما فراخ

شاورما الدجاج في المنزل، أسهل طرق عمل شاورما دجاج سريعة في المنزل مثل المطاعم، فقط اصنعي اسهل والذ صينية شاورما، سواء على طريقة صينية شاورما هند الفوزان، أو طريقة شاورما دجاج منال العالم، حيث يمكنك تحضير تتبيلة شاورما دجاج، وعمل صينية شاورما ١٥ ثانية، باستخدام تتبيلة الشاورما السورية للمطاعم، لعمل طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات، لأن بهارات الشاورما الجاهزة، تكون أكثر دقة ومضبوطة بشكل أكبر، مقارنة ببهارات الشاورما في المنزل، بالإضافة إلى البحث أحيانًا عن بهارات شاورما الدجاج التركية، وكذلك خلطة الشاورما الدجاج، وأشهى خلطة هي بهارات الشاورما الدجاج اللبنانية.

طريقة عمل شاورما الدجاج في البيت

الدجاج أو الفراخ من ألذ المكونات التي يمكنك أن تطهين الطعام بجوارها، بحيث تكون جزء أساسيًا من وجبتك، ويجاورها أية مكونات ومقادير وإضافات أخرى، باستخدام بهارات الشاورما السورية مثل الجاهز؛ خاصة وأن اللحم سواء اللحم العادي أوز لحم الفراخ، يحتوي على البروتين اللازم لتغذية الجسم، وتدخل الفراخ في العديد من الوصفات الشهية ومن أشهر طرق عمل الشاورما؛ طريقة شاورما الدجاج السورية البيتي، طريقة شاورما دجاج بالتورتيلا، و طريقة شاورما دجاج بالمكسرات، و طريقة عمل سندوتشات الشاورما السوري ، وكذلك طريقة عمل شاورما الدجاج بالزبادي.

طريقة عمل الشاورما في المنزل سهلة

كيلو دجاج منزوع العظام.

2 حبة بنادورا كبيرتان.

حبتان فلفل رومي أحمر.

ثلاثة أرباع كوب ماء.

رشة ملح ناعم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ثلاث ملاعق كبيرة بهارات شاورما.

ربع كوب عصير ليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة خل أبيض.

2 ملعقة كبيرتان بصل بودر.

زيت زيتون.

عشرة من رغيف خبز الشراك.

نصف كوب مايونيز.

2 حبة بطاطا مقلية.

نصف كوب خيار مخلل.

أسهل طريقة لعمل شاورما الدجاج في البيت