نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل أم حديثة.. كيف أجعل شعر طفلي الرضيع كثيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أجعل شعر طفلي الرضيع كثيف، عندما تضع الأم طفلها يصبح هو شغلها الشاغل، بل تهتم الأم بكل تفصيلة تخص الطفل الرضيع، وتعمل جاهدة على توفير كل سبل الراحة والأمان لهذا الكائن الرقيق، واهتمام الأم بمظهر الطفل الرضيع يعتبر من أهم ما يشغل بالها، لأن شعر الطفل الرضيع يعكس اهتمام الأم مدى حبها للطفل، كما أنها تحلم بتصفيف شعره منذ نعومة أظفاره حتى يبدو أجمل طفل في العالم.

كيف أجعل شعر طفلي الرضيع كثيف

هناك عدة طرق يمكن للأم أن تتعامل بها مع الشعر الخفيف الطفل الرضيع، وتكون هذه الطرق كالتالي:

تخصيص فوطة ناعمة للطفل الرضيع

ممنوع استخدام فوطة ذات ملمس خشن للأطفال الرضع، لأن هذه الفوطة من ِشأنها تدمير بصيلات الشعر والتسبب في سقوط الشعر، الحرص على استخدام فوطة ناعمة للربط على شعر الطفل الرطب بمنتهى الرقة، لتجنب أي ضرر يلحق ببصيلات شعر الطفل.

استخدام فيتامين هـ كمكمل غذائي

يتميز (فيتامين E) بأنه من الفيتامينات المفيدة للبشرة وكذلك يحفز نمو الشعر، ويتم النصح به من قبل أطباء الأطفال، كم أ، ه يوجد بكل منتجات الأطفال للعناية بالبشرة والشعر للأطفال الرضع.

تقديم اللوز كنوع من أنواع المكسرات

اللوز من المكسرات المميزة لدى الأطفال، وهو من الأطعمة المفيدة للأطفال لأنه مدعم بالبروتينات والأحماض الأمينية الأساسية، ويتميز بقدرته على تعزيز نمو الشعر، بالإضافة إلى الزيت المستخلص منه يمكن تدليك رأس الطفل به والذي يعمل على تغذية الشعر وترطيبه.

إمداد الطفل بالحديد كمكمل غذائي

الحديد من العناصر الغذائية التي تساعد على زيادة كثافة الشعر، كما أنه مهم جدا لعملية نمو الشعر كما أنه يتوفر

بالعديد من الخضروات الورقية التي يمكن تعويد الطفل على تناولها، حتى يستفيد من الحديد الطبيعي الموجود بالأطعمة

استخدام فرشاة ناعمة

يساعد تمشيط رأس الطفل الرضيع برفق على تحسين نمو الشعر، بالإضافة إلى تعزيز تحسين الدورة الدموية لفروة رأس الطفل الرضيع.

وفي الختام، يمكن الاهتمام بشعر الطفل الرضيع، والرد على السؤال كيف أجعل شعر طفلي الرضيع كثيف، من خلال

هذا المقال ومحاولة الرد على جميع ما يشغل بالك تجاه طفلك الرضيع، وجعل طفلك في أبهى صورة، كل ما

عليك الاهتمام بشعر طفلك، وتعوده على تدليكه بشكل يومي بزيت اللوز الذي يعالج كل مشاكل الشعر لطفلك

الرضيع وهو حل طبيعي، من شأنه إضفاء مزيد من الاهتمام على شعر طفلك.