نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الثومية في البيت زي الجاهزه بمكونات اقتصادية وطريقة سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الثومية تعتبر من الأطباق الأساسية مع كثير من الوجبات مثل الشاورما والهامبرجر والمشويات بشكل عام، فهي تضيف طعم رائع إلى الطعام وتستخدم كفاتح للشهية أثناء تناوله، ويمكن عمل الثومية بطريقة سهلة كما أنها من الأطباق غير المكلفة فمحتوياتها تعتبر موجودة لدى أي بيت، وفي هذا الموضوع سنقدم لك عزيزتي طريقة عمل الثومية في المنزل، وأيضا طريقة عمل الثومية بالنشا، تابعي الموضوع لتتعرفي على مكونات وكيفية عمل كل منهم.

يعتبر الثومية من الأطباق الأساسية في العديد من الوجبات بما في ذلك الشاورما والهامبرغر واللحوم المشوية. يضيف نكهة رائعة للطعام ويستخدم كفاتح للشهية أثناء الوجبات. طريقة عمل الثوم بسيطة للغاية ، لأنها طبق لذيذ وغير مكلف ، ومحتواها متاح في أي عائلة. في هذا العدد ، سوف نقدم لك عمل القومية في المنزل ، وبطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات موجودة بالمنزل

تعتبر التومية واحدة من السلطات المفضلة لدى الجميع ، وتشمل إبداعاتها المايونيز والثوم والتورتة ، ويمكن أيضًا تناولها جنبًا إلى جنب مع طبق رئيسي ، مثل الدجاج المشوي أو الكفتة أو الشاورما ، في أو بجانب ساندويتش لتناول الطعام وتحضيره طعمه لذيذ ورائحته هو وضع ربع ملعقة من الفلفل الحار. بعض الناس يحبون الاكل الحار وهذا ليمنحهم احساس لذيذ وجميل.طريقة التومي كالتالي

طريقة عمل الثومية في المنزل مثل الجاهزة

مكونات الثومية :

يمكن عمل الثومية بطريقة سهلة للغاية فهي تتكون من أشياء قليلة فضلا عن أنها متوفرة في كل بيت أي يمكن أن تقومي بتحضيرها دون أي تكلفة، ومن مكوناتها:

ثمرة ثوم مقشرة ثم تقومي بهرسها.

نصف كوب من عصير الليمون

كوب واحد من زيت الزيتون

كوب واحد من أي زيت نباتي

ملعقة ملح طعام

طريقة عمل الثومية:

قومي بخلط الثوم والملح ثم أضيفي عصير الليمون وضعيهم في الخلاط حتى يمتزجوا جيدا أنزلي الخليط وضعيه عليه زيت الزيتون والزيت النباتي ولكن بشكل تدريجي. اخفقيهم جيدا حتى يتكون مخلوط كريمي الشكل. اتركيها حتى تتماسك ثم ضعيها في طبق التقديم وقدميها مع الطعام الذي تريدينه.

الثومية بالنشا

يمكن إضافة بعض المكونات الأخرى إلى الثومية لكي تعطي نكهة إضافية، كما أن البعض يضيف تلك المكونات لتخفيف مذاق الثومية فتصبح خفيفة إلى حد ما ومنها الثومية بالنشا.

المكونات:

ثلاث ملاعق من النشا

فصين أو ثلاثة من الثوم وتقومي بهرسه.

اربع ملاعق زيت نباتي

نصف ملعقة عصير ليمون

نصف كوب ماء

نصف ملعقة ملح ونصف آخر فلفل اسود

كيفية عمل الثومية بالنشا :

أضيفي الماء في وعاء ثم ضعي معه النشا وضعيهم معا على النار ثم استمري في تقليبهم إلى أن يتم الذوبان، ويجب أن يكون ذلك على نار هادئة.