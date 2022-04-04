نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر التتبيلة.. طريقة عمل كبسة اللحم السعودية في البيت خطوة بخطوة في المقال التالي
طريقة عمل كبسة اللحم كبسة اللحم واحدة من اشهي الاكلات الشعبية المنتشرة في العديد من الدول العربية أبرزها المملكة العربية السعودية، ويبحث الكثير من السيدات خلال الساعات القليلة الماضية عن طريقة عمل كبسة اللحم السعودية علي أصولها في المنزل وهو ما نوفرة لكم اليوم من خلال موقعنا حيث نوفر لكم أشهي واسهل طريقة لعمل الكبسة باللحم فهي من الوجبات الأساسية التي يمكنك تناولها علي الفطار في شهر رمضان المبارك.
طريقة عمل كبسة اللحم السعودية
يمكنك استخدام المكسرات لتزيين الكبسة باللحمة واعطائها طعم جميل وشهي وهناك العديد من الوصفات المختلفة والمتعددة لعمل الكبسة باللحمة ولكن في هذا الموضوع سوف نوفر لكل سيدة أسهل واسرع طريقة عمل كبسة اللحم في المنزل وسوف تنال علي اعجابك ويمكنك تحضيرها في المناسبات العائلية.
مكونات عمل كبسة اللحم السعودية
- 800 جرام من اللحم.
- 4 اكواب من مرق اللحم.
- 2 كوب من الأرز البسمتي المنقوع في الماء والمصفي.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت.
- 1 حبة من البصل المقطع الي مكعبات صغيرة جداً.
- 2 فص من الثوم المهروس والناعم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الطماطم.
- 1 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- 4 حبات ورق غار.
- 1 حبة من الليمون مقطعة الي مكعبات صغيرة.
- 1 حبة من الجزر المبشور.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو.
- ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- نصف ملعقة صيرة من الكمون والبابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة.
- 100 جرام من الزبدة اللينة علي حرارة الغرفة.
خطوات عمل كبسة اللحم السعودية
- احضري قدر كبير وضعي به كل من الزيت والثوم والبصل.
- نقوم بوضع المكونات علي نار متوسطة ونقوم بتقليبهم جيداً حتي يصبح لونهم ذهبي.
- قومي بإضافة عصير الطماطم الي القدر والليمون والجزر المبشور والكزبرة، وورق الغار.
- ثم قومي بوضع الفلفل الأسود والملح والزنجبيل والبهار الحلو والبابريكا والكمون.
- الان قومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها جيداً حتي تتداخل مع بعضها.
- الان نقوم بإضافة الأرز الي المكونات ثم مرق اللحم ونحرك المكونات مع بعضها مرة اخري ببطيء.
- قومي بتغطية القدر بعد ذلك واتركية علي نار هادئة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة حتي ينضج الأرز تماما.
- الان قومي برفع الغطاء من علي القدر وضعي قالب الزبدة علي الوجه وقومي بتغطية القدر مرة اخري لمدة عشر دقائق.
- احضري مقلاة وضعي بها القليل من الزيت والملح ونقوم بقلي اللحم المسلوق حتي يتحمر جيداً.
- احضري طبق التقديم وضعي به الأرز ثم قومي بوضع قطع اللحم علي الأرز مع المكسرات حسب الرغبة.
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