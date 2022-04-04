طريقة شاورما الدجاج السورية البيتي مثل المطاعم بالخطوات والتفاصيل

طريقة شاورما الدجاج السورية البيتي، نجد أن شاورما الفراخ، من أكثر الوجبات التي نطلبها عندما نقرر تناول الطعام خارج المنزل، ولكن ماذا لو أحضرنا الطعام داخل المنزل، وبطريقة سهلة ومميزة، بالإضافة إلى ضمان جودة ونظافة الشاورما والدجاج؟ من المؤكد أن التجربة تستحق. ولكن ماذا لو قمنا باتباع طريقة عمل الشاورما بالبيت أحلا من المطعم، وهي طريقة عمل شاورما الفراخ بالزبادي للشيف علاء الشربيني، تلك الوجبة والوصفة اللذيذة التي تعتمد على سر الشاورما السورية، التي يسعى الكثيرون لمعرفتها، سواء على طريقة عمل شاورما الفراخ السوري فاطمة أبو حاتي، أو طريقة عمل الشاورما السورية شام الاصيل، أو طريقة عمل شاورما الفراخ السوري سالي فؤاد، باستخدام تتبيلة الشاورما السورية للمطاعم، لعمل طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات، وطريقة عمل الشاورما الدجاج بالبيت.

طريقة عمل الشاورما بالبيت احلا من المطعم

تدخل الفراخ في العديد من الوصفات الشهية سواء الدجاج المقلي أو دجاج كنتاكي، ولكن على الجانب الآخر يمكنك تجربته في أكثر من طريقة لتحضير شاورما الدجاج في المنزل مثل؛ طريقة شاورما الدجاج السوري، وطريقة فتة شاورما فراخ بالزبادى، وكريب شاورما فراخ بدون بيض، وطريقة عمل شاورما الدجاج بالزبادي، وطريقة شاورما لحم حاشي، وكلها طرق مختلفة لعمل الشاورما السوري ولكن بمكونات وبهارات الشاورما بطريقة مختلفة في كل مرة، حيث يمكنك تحضير تتبيلة شاورما دجاج، وعمل صينية شاورما ١٥ ثانية، وليس فقط طريقة شاورما الدجاج السورية البيتي، بل يمكنك عمل صينية شاورما دجاج بالبطاطس، وهي واحدة من طرق تحضير شاورما دجاج سهلة ولذيذة.

طريقة عمل الشاورما في المنزل سهلة

أربع قطع كريب جاهزة.

ربع كيلو من صدور الفراخ.

ثلاث حبات فلفل رومي ألوان مقطع.

حبة بصل صغيرة مقطعة شرائح.

فصان ثوم مفروم.

رشة ملح.

كمية من الفلفل الأسود.

بهارات دجاج.

رشة بابريكا.

ملعقة زيت.

زنجبيل.

رشة بصل بودر.

ثوم بودر.

طريقة عمل شاورما الدجاج السورية