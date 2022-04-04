طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت بالخطوات السهلة وبطعم الجاهزة

من حلوى رمضان اللذيذة الكنافة بالقشطة، حيث يتم البحث من ربات البيوت عن طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت بدلا من شراؤها من محلات الحلوى، وكما نعلم بأن شهر رمضان من الشهور التي يكثر فيها طبق الحلوى وبخاصة الكنافة والقطايف، وهم حلويات متواجدة باستمرار طوال العام لكن يكثر الإقبال عليها في الشهر الكريم، وهناك اكثر من طريقة تحضير الكنافه إليكم أسهل الطرق.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت

حلوى الكنافة من الأكلات الشعبية مثل البسبوسة، ولها أكثر من طريقة منها الكنافة السادة، أو الكنافة التي يتم لفها بطريقة معينة، وكذلك كنافة المهلبية أو القشطة بحسب الحشو، وهناك من تعجبه حلوى البان كيك كذلك، ومع شهر رمضان المبارك نقدم لكم طريقة تحضير الكنافة سهلة وبسيطة ولا تستغرق في تحضيرها إلا 30 دقيقة وتحصلين على طبق حلويات شرقية في شهر رمضان المبارك.

طريقة كنافه جاهزة

لابد كي تصنعي كنافة سريعة في البيت لابد من تحضير المكونات التالية.

1/2 كيلو كنافة شعر.

كوب من السمنة.

كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

2 كوب حليب.

علبة من القشطة.

ملعقة نشا

ومكسرات للتزيين (كاجو- فستق).

خطوات تحضير كنافة سريعة بالقشطه

يتم إذابة السمنة في إناء على النار.

ثم إحضار وعاء وتقطع بها الكنافة، ويتم وضع السمنة عليها مع الخلط جيدا.

بعد ذلك يتم تحضير القشطة بوضع كوبان اللبن على النار ثم يضاف السكر والفانيليا والنشا ويقلب جيدًا، مع إضافة القشطة حتى تماسك المزيج، وترفع من على النار.

ثم تحضر صينية فرن يضاف إليه نصف كمية الكنافة وتفرد جيدا براحة اليد.

بعد ذلك يوضع على الكنافة مهلبية القشطة التي تم تحضيرها وتوزع على الكنافة.

ثم نحضر النصف الثاني من الكنافة ونغطي به السطح.

يحين دخولها الفرن لاستكمال تسويتها لمدة ربع ساعة حتى يحمر الوجه وتنضج.

ثم تخرج الصينية ويضاف لها الشربات، وعلى الوجه المكسرات.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة نجلاء الشرشابي

بذلك يتم صنع كنافة في البيت زي الجاهزة وبطعم روعة وسهلة بدون أن تقومي بشراؤها جاهزة ، وتقدم ساخنة .