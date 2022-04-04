بنصف كوب من السمن اعملي البسبوسة بجوز الهند بطعم رائع في البيت

تعد البسبوسة بجوز الهند من الحلويات الشهية التي يتم تناولها بكثرة في شهر رمضان، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مختلفة ونكهة جوز الهند، كما تتكون هذه البسبوسة من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي السميد وجوز الهند والزبادي والسمن، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وسهلة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في البيت، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يتم تحضيرها في عشر دقائق، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند بطعم مميز ودايب مثل الجاهز في البيت.

مقادير عمل البسبوسة بجوز الهند

تحتوي البسبوسة بجوز الهند على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ كوب ونصف من السميد.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من جوز الهند.

ربع كوب من الزبادي.

القليل من البيكنج بودر بمقدار نصف ملعقة.

كوب وربع من السكر.

نصف كوب من السمن.

شربات ساخن.

كوب إلا ربع من الحليب.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير البسبوسة بجوز الهند بطعم رائع ومميز مثل الجاهزة وبطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-