نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لازم تجربيها.. عجينة القطايف الرمضانية زي الجاهزة وخطوات عمل القطايف في دقائق فقط في المقال التالي

إذا كنتي من ربات البيوت التي تحب أن تجرّب الوصفات الجاهزة في المنزل فإليكي نقدم طريقة عمل عجينة القطايف، فالقطايف هي الحلوى المتداولة بكثرة في هذه الفترة خلال شهر رمضان المبارك، ولا تقتصر القطايف على حشوة واحدة وإنما يتم تحضيرها بكافة أنواع الحشوات الممكنة سواء الحلوة أو المالحة، ويمكنك تحضير عجينة القطايف في الطاسة بسهولة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة وستوفر عليك عناء الذهاب لشرائها من الخارج. طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل مكونات عمل العجينة:- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

نصف كوب كبير من السميد.

أربع ملاعق من البيكنج باودر.

كوبان كبيران من الماء الفاتر.

بندق مجروش أو أي نوع مكسرات. طريقة تحضير العجينة:- قومي بوضع كل من الدقيق والبيكنج باورد والسميد الناعم والماء بداخل الخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط ناعم تمامًا ثم قومي بتشغيله على سرعة متوسطة.

بعد ذلك أخرجي العجينة السائلة من الخلاط في وعاء مناسب وقومي بوضع طاسة القلي على النار الهادئة حتى تسخن.

باستخدام ملعقة معدنية قومي بأخذ مقدار ملعقتين وقومي بعمل قرص دائري صغير في الطاسة واتركيه يحمر من الأسفل ثم قومي برفعه من الطاسة.

كرري الخطوة السابقة مع كمية العجينة السائلة الموجودة حتى تنتهي الكمية وبذلك تكون عجينة القطايف جاهزة للحشو. طريقة عمل القطايف بالقشطة مكونات الطريقة:- كيلو من عجينة القطايف الجاهزة.

كوبان كبيران من الحليب الطازج

كوب كبير من الكريمة الطازجة.

خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

أربع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

كيس فانيلا. طريقة التحضير بالخطوات:- قومي بوضع قدر معدني على النار ثم أضيفي السكر والفانيلا إليه وقلبيهم جيدًا حتى يتحول المزيج إلى خليط سميك ومتماسك قليلًا.

ارفعي الخليط من على النار حتى يبرد ثم أحضري القطايف المراد تحضيرها وافرديها وادهنيها بالقشطة والخليط والمكسرات وأغلقيها جيدًا من أطرافها.

ضعي طاسة القلي على النار وبها كمية بسيطة من الزيت وقومي بقلي القطايف بالقشطة بداخلها وقلبيها حتى تحمّر من جميع الجوانب.

أخرجيها من الطاسة على مناديل ورقية لامتصاص الزيت ثم صبي عليها الشربات البارد. عمر شويل - جدة لازم تجربيها.. عجينة القطايف الرمضانية زي الجاهزة وخطوات عمل القطايف في دقائق فقط - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لازم تجربيها.. عجينة القطايف الرمضانية زي الجاهزة وخطوات عمل القطايف في دقائق فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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