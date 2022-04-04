طريقة عمل محشي ورق العنب باحترافيه من غير ما يلزق أو يفك منك

طريقة عمل محشي ورق العنب، ورق العنب من المأكولات التي تحتل مكانة خاصة عند الأسر المصرية والعربية ولا تخلو منه مائدة عزومات كطبق رئيسي يقدم بجانب الأنواع الأخرى المختلفة من المحاشي مثل محشي الكرنب أو ورق العنب ومجموعة من المقبلات الشهية، وتعد طريقة عمل محشي ورق العنب تقليدية ولا تختلف من دولة إلى أخرى ولكن هناك من يرغب فى حشو ورق العنب الملفوف باللحم المفروم وهناك من يفضل حشوه بالأرز بالخلطة والبهارات المميزة التي تضيف له مذاق رائع لا مثيل له، فتعرفي على أسهل طريقة لتحضير محشي ورق العنب الشهي فى منزلك.

طريقة عمل محشي ورق العنب

3 أكواب أرز مصري.

2 حبة بصل مفروم.

3 حبات طماطم مفروم.

كوب بقدونس مفروم.

كوب كزبرة مفرومة.

ربع نعناع أخضر مفروم.

2 فص ثوم كبير.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

فلفل أخضر مفروم ناعم.

عصير ليمونه كبيرة.

التوابل (ملح – فلفل – كمون – كزبرة ناشفة – بابريكا – نعناع مجفف – سكر)

كوب إلا ربع زيت زيتون.

لسقى محشي ورق العنب

2 كوب ماء مغلي.

مرقة دجاج فورية أو شوربة دجاج.

رشه ملح.

رشه ملح ليمون.

طريقة التحضير

قومى بغسل الأرز جيدا وتصفيته ثم أضيفي عليه الطماطم المفرومة والبصل المفروم والأعشاب المفرومة ومعجون صلصة الطماطم وفلفل أخضر مفروم والثوم وعصير الليمون والسكر.

أضيفي جميع البهارات إلى الخليط وزيت الزيتون أو السمن وقلبي جميع المكونات معا حتى تتجانس مع بعضها البعض.

احضري أوراق العنب المجمدة أو الطازجة بعد سلقها وضعي كل ورقة على حدى فى طبق بحيث تكون الجهة الملساء أسفل والجهة الخشنة ذات العروق البارزة لأعلى ليتم حشوها.

ضعي مقدار ملعقة من خلطة الأرز فى منتصف الورقة ثم ابدئي فى لف الورقة من الأسفل ثم من الجانبين واستكملي اللف إلى الأمام.

كرري تلك الخطة حتى تنتهى من حشو جميع أوراق العنب.

احضري حلة التسوية ويمكنك تبطينها بشرائح من الطماطم والبصل أو طبقات من ورق العنب حتى لا تلتصق أصابع المحشي بقاع الحلة.

ضعي ماء مغلي فى وعاء وأذيبي به الملح وملح الليمون ومكعب مرقة وقلبيهم جيدا ثم افرغيه فوق ورق العنب.

ضعي الحلة على نار متوسطة حتى الغليان ثم انقليه على نار هادئة جدا حتى يتم نضجه تماما.

بعد ذلك يتم تسخين كمية مناسبة من الزيت حتى يتم قدحه وإنزاله على حلة محشي ورق العنب ويتم تغطيتها لمدة 10 دقائق حتى يسهل قلب محشي ورق العنب فى طبق التقديم بسهولة، ويمكن تقديمه بجانب أطباق البط بالمرتة، أو شوربة لسان العصفور أو اللحوم وقطع الدجاج المشوي وذلك يكون حسب رغبة أفراد أسرتك، وهذه كانت أسهل طريقة لعمل محشي ورق العنب في البيت.