طريقة تدميس الفول المصرى على اصوله وتحضير فول القلابة اليمنى الرائع واللذيذ

يعد طبق الفول المدمس من الاطباق الاساسية على مائدة الافطار او السحور فى شهر رمضان المبارك. ويعتبر طبق الفول من الأطباق التي تحتوي على قيمة غذائية عالية. ويمكن تحضير الفول المدمس فى المنزل بكل سهولة ودون الحاجة الى مجهود. كما يمكن اعداد وتحضير اشهى الاطباق من الفول بعد وصفات مختلفة. ومن خلال الخطوات التالية نوضح افضل طرق عمل الفول المدمس على طريقة المحلات.

خطوات تدميس الفول فى المنزل

تعد طريقة تدميس الفول من الطرق السهلة والبسيطة فى المنزل. كما أن مكونات تدميس الفول بسيطة وغير مكلفة ويفضل تحضير الفول فى المنزل بدل من الشراء من المحلات لصحة افضل. ونوضح طريقة تدميس الفول فى المنزل وكذلك طريقة تحضير بعض اطباق الفول الشهية فى السطور التالية.

مكونات الفول المدمس المصرى

تختلف الكميات حسب الرغبة والحاجة.

مقدار كيلو من الفول الحصى الجيد.

ثم ربع كيلو من الفول المدشوش.

مع كوب ونصف من العدس الاصفر.

ايضا حبة من الطماطم والليمون.

طريقة تحضير وتدميس الفول

تنقية الفول جيدا وينقع فى الماء لمدة ست ساعات على الاقل او ليلة كاملة.

ثم وضع الفول الحصى فى الدماسة او وعاء مناسب مع كمية من الماء تكون ضعف كمية الفول على النار.

تترك المكونات حتى تغلى بعض الوقت ثم تهدئة النار على الفول.

يغطى الوعاء او الدماسة لمدة ساعتين ثم اضافة الفول المدشوش بعد غسلة.

كذلك اضافة العدس الاصفر وحبة الطماطم او الليمون حسب الرغبة.

إضافة الماء الساخن عند الحاجة. تترك المكونات على نار هادئة حتى تمام النضج.

خطوات تحضير فول القلابة اليمنى

المكونات

مقدار فول مدمس حسب الحاجة.

مع حبة من البصل المقطعة ناعم.

ثم ثلاث حبات من الثوم المفروم.

ايضا ثلاث حبات من الفلفل الاخضر الحار.

مع حبة من الطماطم مقطعة قطع صغيرة.

كذلك بعض الكزبرة المقطعة ناعم.

ملعقتان من الزبدة او السمن او الزيت.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ثم ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة تحضير فول القلابة اليمنى الشهى