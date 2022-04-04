احذر مشروب رمضاني خطير يسبب مشاكل كثيرة للجسم والكثيرون يتناوله يوميا ولا يعلمون الخطر

في موضوعنا اليوم نناقش أهم مخاطر المشروبات الجاهزة في رمضان، فعلى مائدة الإفطار نقوم بشرب الكثير من المشروبات الجاهزة والتي لها خطورة كبيرة على الصحة ومن بين هذه المشروبات مشروب التمر هندي الذي هو أشهر مشروبات رمضان وكذلك السوبيا، ولكن هذه المشروبات تم اكتشاف أن لها بعض الأضرار على الصحة وقد تتسبب في حدوث بعض الأمراض وسنوضح لكم في السطور القادمة من مقالنا هذا أبرز المخاطر التي قد تتسبب بها ويمكنك استبدالها بمشروبات أخرى طبيعية.

أهم مخاطر المشروبات الجاهزة في رمضان

قد تتسبب هذه المشروبات في حدوث رغبة في التقيؤ والغثيان بشكل كبير.

اضطرابات في الأمعاء ومشاكل في المعدة وغازات وانتفاخات القولون.

كما أنها قد تتسبب في تقلصات في البطن وقد تستدعي زيارة الطبيب.

بدائل صحية عن المشروبات الجاهزة في رمضان

يمكن استبدال المشروبات الجاهزة مثل التمر الهندي والسوبيا بمشروبات أخرى طبيعية مثل عصير البرتقال أو المانجو أو أي عصير طبيعي كما أنه يمكنك تحضير هذه المشروبات في المنزل بمكونات طبيعية وأكثر ضمانًا

طريقة عمل مشروب التمر هندي في المنزل

مكونات عمل التمر هندي:-

قطعة تمر هندي طبيعي.

ماء مغلي.

سكر أبيض.

طريقة التحضير بالخطوات:-

أول خطوة قومي بوضع قطعة التمر هندي الطبيعية في زجاجة زجاج ثم أضيفي الماء المغلي إليها و اتركيها منقوعة بداخله لمدة أربع ساعات.

اتركي الزجاجة في الثلاجة لمدة أربع ساعات أخرى ثم قومي بتصفية المشروب من قطع التمر الهندي وقومي بتحلية المشروب بالسكر الأبيض.

طريقة عمل العرق سوس في المنزل

المكونات:-

كوبان كبيران من العرق سوس.

ماء فاتر.

بيكربونات صوديوم.

طريقة التحضير:-