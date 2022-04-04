استخدمي جل بذور الكتان بهذه الطريقة لتطويل شعرك وزيادة كثافته بشكل مبهر

وصفة تطويل الشعر مع جل بذور الكتان من الوصفات الطبيعية الرائعة التي تمنح شعر طويل ومتغذي وتمنع تساقطه أيضاً، وهذا بفضل مستخلص بذور الكتان التي تمتلك فوائد كثيرة للشعر وتساعد في تقوية جذور الشعر وهذا يمنع تساقطه، والجدير بالذكر أن بذور الكتان لها طرق كثيرة للاستخدام وجميعها تعطي نفس النتيجة.

وصفة تطويل الشعر مع جل بذور الكتان

تدخل بذور الكتان في صناعة كثير من منتجات العناية بالشعر مثل: بروتين الشعر، لأنها تعطي الشعر فوائد كثيرة، ويتم استخدام بذور الكتان بأشكال كثيرة مثل:

زيت بذور الكتان لتطويل الشعر في أسبوع

المميز في زيت بذور الكتان أنه يمتلك القدرة على الدخول لمسام البشرة وهذا يساعد في سهولة توصيل العناصر الغذائية به لفروة الرأس وهذا يحقق فائدة كثيرة للشعر، ويتم استخدام هذه الوصفة بالخطوات التالية:

أولاً يجب تسخين كمية من زيت بذر الكتان على درجة حرارة منخفضة. ثم نضع كمية من الزيت المسخن على فروة الرأس. نقوم بتدليك فروة الرأس جيدًا بحركات دائرية حتى يصل الزيت لفروة الرأس كاملةً. بعد ذلك نغطي الرأس بفوطة نظيفة سبق تبليلها لمدة عشر دقائق، ثم نغسل الشعر جيدًا.

جل بذور الكتان لإطالة وترطيب الشعر

يتم الحصول على جل بذور الكتان ببعض الخطوات البسيطة كما يلي:

بعدما نحضر بذور الكتان نقوم بغليها في كمية ماء ساخن على النار.

بعد ذلك نعصر نصف حبة ليمون على الخليط السابق ونترك الخليط ليغلي مع بعضه.

نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى تنخفض درجة حرارته.

يتم استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

ما هي أهم وصفات وخلطات بذور الكتان للشعر ؟

توجد وصفات كثيرة للشعر تعتمد على بذور الكتان مثل:

بذور الكتان مع الحناء لتطويل الشعر