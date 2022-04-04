بمكونات طبيعية.. اصبغي شعرك باللون الأشقر الذهبي بدون مواد كيميائية

صبغ الشعر باللون الذهبي طبيعياً، فلا شك أن العديد من السيدات تسعى نحو الحصول على مظهر متجدد كل فترة ربما لكسر حدة الروتين في حياتها، وقد جمعنا لكم العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تطبيقها بكل سهولة في المنزل للحصول على شعر أشقر اللون دون اللجوء إلى مستحضرات الصبغة الكيميائية، فالصبغات الطبيعية تكون أفضل بكثير من التجارية وأمنة على الشعر تماماً، مما تعطية النتيجة المذهلة المراد الحصول عليها.

صبغ الشعر باللون الذهبي طبيعياً

لطالما كان الشعر هو تاج المرأة وعنوان جمالها، وتميل العديد من السيدات إلى صبغ شعرها باللون الذهبي المميز فهو لون يناسب جميع أنواع البشرة المختلفة.

تلجأ السيدات إلى البحث عن وصفات طبيعية للحصول على صبغة الشعر التي تريدها، لمعرفتها بأضرار الصبغات الكيماوية على الشعر والتي تتسبب في تقصفه وربما سقوطه على المدى البعيد.

صبغ الشعر باللون الذهبي باستخدام عصير الليمون

قومي بعصر بعض من الليمون ومن ثم اغسلي به شعرك أثناء الاستحمام، وفور خروجك عرضي شعرك للشمس.

تكرر هذه الوصفة بانتظام حتى تحصلين على درجة اللون المطلوبة، وتعد هذه الطريقة من طرق صبغ الشعر الطبيعية البطيئة المفعول.

صبغ الشعر باللون الذهبي باستخدام الحناء والكركم

اخلطي كأسين من مسحوق الحناء مع 3 ملاعق من مسحوق الكركم، بالإضافة إلى ملعقة خل أبيض أو خل تفاح، واعجني الخليط جيدًا ببعض من الماء حتى يصبح القوام متماسك.

يترك الخليط لبعض من الوقت لا يقل عن ساعتين ومن ثم إضافة عصير الليمون إليه، ومن ثم قومي بتطبيق الخليط على شعرك لمدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع ساعات على الأقل، ثم اشطفيه جيداً.

صبغ الشعر باللون الذهبي باستخدام شاي البابونج

انقعي البابونج في وعاء به ماء مغلي لمدة تتراوح بين النصف ساعة إلى الساعة، ويطبق المزيج على الشعر بعد غسله وتجفيفه جيداً بالشامبو، ويترك.

تكرر هذه الوصفة بانتظام يومياً حتى تحصلين على اللون المطلوب.

كيفية الحفاظ على الشعر المصبوغ

عليك عدم النوم بالشعر وهو مبلل.

عدم تعرضه لأشعة الشمس الضارة لفترات طويلة.

غسلة بالشامبو والبلسم المخصصان للشعر المصبوغ.

عدم تعرضه للاستشوار أو المكواة.

ترطيبه المستمر والحفاظ علية ومراعاة غسلة مرتين أسبوعياً.

أن يغسل بدرجة حرارة ماء فاترة وليست ساخنة.

تجنب الشامبو التي يحتوي على كبريتات وكلوريد الصوديوم.

والآن بعد أن تعرفنا على طريقة صبغ الشعر باللون الذهبي طبيعياً باستخدام العديد من الوصفات الطبيعية، هل تفكرين في تطبيقها على شعرك للحصول على هذا اللون المميز؟