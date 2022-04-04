بمكونات بسيطة حضري الزبادي البيتي بدون ماكينة مثل الجاهزة تماماً

طريقة عمل الزبادي البيتي، يعتبر كأس الزبادي من أهم الأطعمة التي تتناول عقب وجبة السحور في شهر رمضان الكريم، حيث تخفف من حدة الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام لأنها تحتوي على نسبة عالية من المواد والفيتامينات التي تعمل على ترطيب الجسم، كما أنها تقلل من الشعور بالجوع لاحتوائها على كمية وفيرة من الألياف الغذائية التي تمنح المعدة الإحساس بالشبع لفترة طويلة، وتعد الزبادي البيتي ألذ كثيراً من الزبادي الجاهزة ولذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال أفضل طريقة عمل الزبادي البيتي.

طريقة عمل الزبادي البيتي

إليكم أكثر من طريقة يمكن اتباعها في تحضير أكواب الزبادي الشهية في رمضان.

المكونات

ثماني أكواب من الحليب السائل.

كوبان من الزبادي الطازجة.

خطوات التحضير

وضع الحليب في قدر عميق على النار ويترك حتى تمام الغليان.

رفع الحليب عن النار ويترك لكي يبرد قليلاً ويصبح دافئاً.

سكب الحليب في وعاء الخلاط الكهربائي، ثم يضاف إليه الزبادي.

تشغيل الخلاط الكهربائي على درجة عالية لكي يتم تجانس الزبادي وإذابتها في الحليب جيداً.

صب خليط الزبادي في أكواب التقديم، ثم يتم رصهم في الصينية.

تسخين كوبان من الماء ويتم سكبها في الصينية التي يوجد بها أكواب الزبادي.

إدخال الصينية الفرن لمدة عشرة دقائق ثم يغلق الفرن.

ترك الزبادي في الفرن بعد غلقه لمدة 12 ساعة، ثم توضع في الثلاجة وتقدم باردة.

طريقة عمل الزبادي البيتي بنكهة الفراولة

المكونات

لتر من الحليب السائل.

كوب من زبادي دانون بنكهة الفراولة.

ملعقة كبيرة من بودرة الحليب.

شرائح الفواكه للتزيين.

خطوات التحضير

غلي الحليب في إناء متوسط الحجم على النار.

تذويب الزبادي في الحليب مع التقليب المستمر.

إضافة بودرة الحليب إلى خليط الزبادي. الحليب.

تقليب المكونات مع بعضها حتى تمام الذوبان، ثم ترفع عن النار.

سكب الخليط في أكواب الزبادي، ثم توضع في صينية الفرن المملوءة بالماء الدافئ لعمل حمام مائي لها.

إدخال الصينية الفرن المسخن من قبل لمدة نصف ساعة، ثم يتم إغلاقه وترك الزبادي فيها لكي تختمر جيداً لمدة سبع ساعات.

أسرار نجاح الزبادي البيتي