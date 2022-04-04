نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 مكونات طبيعية استخدميها لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب بشكل مدهش في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة تطويل الرموش لها طرق تحضير كثيرة ومختلفة تختلف باختلاف المكونات التي تدخل في طريقة تحضير الوصفة، وهذه الوصفات الطبيعية لها فاعلية كبيرة في تطويل الرموش بالفعل في وقت قصير، وهي من طرق تطويل الرموش الطبيعية بعكس الماسكارا التجميلية التي تعطي نتيجة وقتية فقط وبعد ذلك تضر الرموش وتتسبب في تساقطها.

وصفة تطويل الرموش في يوم واحد

هذه الوصفة طبيعية تعطي نتيجة مبهرة لتطويل الرموش، ويتم تحضيرها بالخطوات التالية:

نحضر زجاجة فارغة خاصة بالماسكرا وننظفها جيداً ونتركها لتجف. ثم نضع بداخلها كمية من زيت الخروع الخام. نغمس بها فرشاة الماسكرا ونمشط بها الرموش كل يوم قبل التوجه للنوم. يحذر عدم دخول زيت الخروع في العينين. يفضل تكرار هذه الوصفة لأسبوعين كحد أدنى لنحصل على النتيجة المرغوبة.

وصفة لتطويل الرموش بالفازلين

الفازلين يعد ضمن المواد التي تساعد الرموش بشكل كبير في تطويلها وتغذيتها، وطريقة هذه الوصفة كما يلي:

أول خطوة يجب إحضار فازلين نقي. ثم نضع طبقة فازلين رقيقة على الرموش بعناية حتى لا يلامس الفازلين جفن العينين ويظل عليهما، لأن الفازلين قد يكون سبب في تكوين أكياس دهنية في العينين على المدى البعيد. يتم تكرار هذه الخطوات لمدة ١٤ يوم حتى نلاحظ نتيجة مرضية.

أفضل وصفات تطويل الرموش بشكل سريع

كما ذكرنا سابقاً أن هناك طرق ووصفات كثيرة تساعد في تطويل الرموش بشكل سريع وتزيد من كثافتها أيضاً، مثل وصفة زيت اللوز وفيتامين هـ:

نحضر عدد ٣ ملاعق زيت لوز، مع ٣ كبسولات فيتامين هـ، ثم نخلطهم مع يعض جيدًا. نضع هذا الخليط في علبة ماسكرا قديمة سبق تنظيفها. نفرش الرموش بها بشكل يومي قبل النوم بهذا الخليط لنحصل على رموش كثيفة وطويلة.

تطويل الرموش بزيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون ضمن الزيوت التي تستخدم بصورة دائمة في أمور تجميلية كثيرة أهمها تطويل الرموش وزيادة كثافتها، وهذه الطريقة يتم تحضيرها كما يلي: