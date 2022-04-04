طريقة عمل الفول المدمس في المنزل وأسرار نجاحه زي المطاعم

طريقة عمل الفول المدمس، هناك العديد من الطرق المختلفة لعمل الفول المدمس في المنزل شوف نتعرف على أفضل هذه الطرق للحصول على طرق فول لذيذ مثل الذي يقدم في الأسواق ومطاعم الفول والفلافل، حيث يعتبر الفول المدمس من أكثر الأطعمة الرئيسية خلال وجبة الإفطار في الأيام العادية، ومن أهم الأطباق الأساسية في وجبة السحور خلال أيام شهر رمضان المبارك لأنه يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية الثمينة التي تفيد صحة الجسم، وجعله أكثر قدرة على تحمل الجوع خلال ساعات الصيام الشاقة في نهار رمضان، يمكنك تحضيره بالمنزل بدلاً من شراؤه من المطاعم بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات اقتصادية، تابعونا من خلال المقال لمعرفة المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل الفول المدمس

من أجل الحصول على طبق فول مدمس مثل المطاعم لابد من استخدام دماسة الفول، واختيار حبات الفول الصغيرة ونقعها في الماء الدافئ لمدة عشرة ساعات لكي تصبح قشرة الفول طرية وليست صلبة، وهذه أهم أسرار نجاح عمل الفول المدمس في المنزل، وفيما يلي أبرز المكونات والخطوات:

المكونات

نصف كيلو جرام من الفول المدمس.

ربع كيلو من العدس الأصفر.

حبة واحدة من البصل صغيرة الحجم المفروم.

حبة واحدة من الجزر المبشور.

ثمرة واحدة من الطماطم متوسطة الحجم.

نصف ثمرة من الليمون ذات الحجم الكبير.

ملعقة كبيرة من بودرة الكركم المطحون.

خطوات التحضير

تحضير دماسة الفول ويوضع فيها الفول المنقوع والعدس الأصفر وتوضع على النار.

إضافة البصل المفروم والطماطم والليمون إلى الدماسة، ثم تبهر المكونات بالكركم لمنح الفول لون مميز.

تغطية المكونات بالماء في الدماسة وتترك على النار لمدة خمس ساعات أو أكثر لكي يتم نضج المكونات تماماً.

إضافة الماء إلى الدماسة من وقت لآخر حتى لا تحترق المكونات.

رفع خليط الفول عن النار ويترك لكي يبرد قليلاً ثم يتم طحنه في الخلاط الكهربائي لكي يصبح القوام ناعم.

الاحتفاظ بالفول في أكياس بلاستيكية داخل الفريزر لحين استخدامه وذلك من خلال تسخينه في طاسة على النار مع إضافة الملح والكمون والليمون والشطة، أو تحضيره بصلصة الطماطم.

سر نجاح الفول المدمس مثل المحلات