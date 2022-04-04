إعملي كفتة البطاطس الشهية والصحية في رمضان بطريقة سهلة ولذيذة وأفضل من المطاعم

كفتة البطاطس من أحلي وألذ المأكولات الشهية والخفيفة علي الإفطار والتي يفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والتي تعتبر من الوجبات السريعة والتي يحب تناولها الكثير من الناس وتقدم هذه الوجبة بالعديد من الطرق والأشكال المختلفة كما أن لها العديد من طرق التحضير، وتعتبر من أحلي الطرق التي يمكننا تناول كفتة البطاطس بها، وهي من الطرق الشائعة المقلية وكما توجد هناك بعض المشكلات التي تواجه الغالبية العظمى من السيدات عند عملهم لكفتة البطاطس وهي عند القيام بعملها لا تتماسك أثناء عملية القلي وتصبح مفتتة مما تؤدي إلى فشل هذه الطريقة، وكما أن السبب في ذلك هو إهمال بعض الخطوات أثناء عمل هذه الكفتة مثل عدم قيام السيدات بوضع البطاطس، بعد عجنها في الثلاجة حتى تتماسك كما أن إهمال هذه الخطوة يؤدي إلى فشل هذه الطريقة وعدم نجاحها، وكما أن السر الأخر في الطعم الذيذ والشهي لكفتة البطاطس هي التوابل المضافة لها أثناء العجن مع اضافة بعض الخضروات الأخرى، كما يمكننا تناول هذه الوجبة مع بعض المقبلات الأخرى التي تعمل على إشباع المعدة مثل الجبنة، أو السلطات المختلفة، التي تعمل على فتح الشهية وتناول كميات أكبر من هذه الكفتة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل لعمل ألذ وأطعم كفتة البطاطس.

مكونات عمل كفتة البطاطس ومكوناتها

أربعة حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

حبتان إثنان من البيض.

أربعة ملاعق كبيرة من البقسماط.

أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة عمل كفتة البطاطس