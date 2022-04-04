جربي “المطاطية الأصلية”.. سر عمل الكنافة النابلسية بالجبنة على أصولها بالطريقة الفلسطينية الشهيرة

الكنافة النابلسية من الحلويات الشرقية التى تتميز بطعمها اللذيذ وتعد الكنافة من الحلويات التى يتم تجهيزها فى رمضان بأشكال مختلفة وحشوات متعددة، وتتعدد وتتنوع حشوات الكنافة، فيمكن حشوها بالمكسرات أو النوتيلا أو القشطة أو الجبن النابلسي أو المانجو، وكل حشوة لها الطعم والمذاق الخاص الذى يميزها عن غيرها، وتعود شهرة الكنافة النابلسية إلى بلدها ومنشاها نابلس وهي إحدى المدن الفلسطينية الشهيرة، كما أن أحد الحلويات التي تنتشر بكثرة هي طريقة عمل القطايف وهي من صور رمضان المشهورة والتي يتم إعداد هذا النوع بكثرة في تلك المنطقة باعلى جودة وتسعى الأمهات إلى محاولة الوصول لطريقة عملها حتى تقوم بإعدادها في شهر رمضان المبارك وسوف نعرض لكى سيدتى طريقة تحضير الكنافه بطريقة سهلة ومبسطة.

سر عمل الكنافة النابلسية الأصلية

تعد الكنافة النابلسية من الحلويات التى تتميز بطعم الشهي مع وجود الجبن سواء بالطعم الحلو أو المالح والتى تكسبها القوام المطاطي والمذاق الرائع، هناك معظم السيدات يشترون الكنافة النابلسية جاهزة لعدم توافر الوقت لديهم، ولكن ننصحك بعملها فى المنزل بطريقة سهلة ومبسطة، كما أنها توفر عليكى المال بسبب الأسعار الباهظة فى المحلات، كما أنها لها طابع خاص فى عملها فى شهر رمضان الكريم.

مكونات الكنافة النابلسية

كيلو من الكنافة العادية.

نصف كوب سكر باودر.

نصف كوب سمن سائل.

جبنة موتزاريلا في حالة عدم توافر جبن عكاوي.

لون طعن برتقالي.

مكسرات وفستق حلبي.

مقادير شربات الكنافة

كوب من الماء.

كوب من السكر.

عصير ليمونة.

تحضير الكنافة النابلسية في البيت

نحضر وعاء كبير ثم نفرك الكنافة ونضع عليها السمن المذاب مع لون الطعام ونقلبها فى السمن حتى تتشرب الكنافة كل السمن، ثم نضع عليها السكر ونقوم بالتقليب.

يتم وضع القليل من السمن على الصينية وتوزيعها بالتساوي.

نضع طبقة من الكنافة ونضيف إليها الجبن.

نضيف الطبقة الثانية من العجينة.

قومي بوضعها داخل الفرن حتى على درجة حرارة 180 مع الاستمرار في مراقبتها تغيير مكانها.

بعدها أخرجيها وضعي عليها الشربات وهي ساخنة ثم أضيفي إليها الفستق الحلبي.

يمكن تقطيعها بعد ذلك وتقديمها في أطباق للعائلة.

وبشكل عام فإن أشهر الحلويات التي يتم تجهيزها في المطبخ العربي خلال شهر رمضان المبارك هي الكنافة النابلسية أو العادية بالمسكرات، كما تتعدد الطرق التي يتم التحضير بها حيث يمكن وضع المهلبية بها أو القشطة، كما يمكن جعلها محشية بالمكسرات فقط حسب الحاجة، ويمكن تغيير شكلها سواء على شكل ملفوف أو مربع.

وللحصول على كنافة لذيذة تشبه الخارجية تماماً يكفي فقط أن تقومي باتباع الوصفة المرفقة مع أهمية عدم التقليل من كمية السمن المستخدم وذلك لكي لا تصبح الكنافة ذات قوام قاسي يمكن كذلك وضع قطع من ورق الالمونيوم أو القماشة فوق الطاسة المستخدمة بعد الانتهاء حتى تصبح طرية ولإعطاء رائحة جميلة ضعي بعض الفانيليا.