إعملي الكحك الناعم الشهي في العيد بطريقة سهلة ولذيذة وصحية وأفضل من محلات الحلويات

الكحك الناعم بالسمن البلدي والتمر من أحلي وألذ أنواع المخبوزات التي يتم عملها في عيد الفطر المبارك، والذي يعتبر من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد والذي منتشرة تناوله في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والذي يعتبر أحد أهم المخبوزات التي يتم الإفطار بها في أول أيام عيد الفطر المبارك والذي يفضل تناوله بجانب كوب من الحليب، أو كوب من الشاي، أو كوب من الشاي باللبن، أو كوب من العصير الطازج وذلك بخلاف العديد من المشروبات الأخري، وكما أن كحك الناعم يحب تناولها العديد من الأفراد والذين يفضلون تناوله في جميع الأوقات بشكل عام فهو أفضل إفطار، وأفضل عشاء وهناك من يقوم بعمل الكحك الناعم في الأفراح وهي من أهم عادات وتقاليد الزواج وذلك في غالبية الدول العربية وخاصة في مصر بشكل كبير، وكما أنه يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم، لذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم كحك الناعم للعيد.

طريقة عمل الكحك الناعم ومكوناته

المكونات

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من السمنة البلدي.

كوب من الحليب أو الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من مستخلص الكحك ويوجد عند العطار.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

عجوة تمر للحشو.

طريقة التحضير