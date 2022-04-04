بدون نقطة زيت حضري القطايف المشوية اللذيذة في المنزل بكل سهولة

القطايف المشوية ، تعتبر نوع من أنواع الحلويات التي يقبل الأشخاص على تناولها في شهر رمضان المبارك بعد الإفطار أو على السحور، وتعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة والمشهورة في الوطن العربي، وتختلف طريقة حشوها من مكان الي أخر حسب الرغبة، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات سهلة وبسيطة لتحضيرها بدل من شرائها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل القطايف المشوية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل القطايف المشوية

تتكون القطايف المشوية من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

3 أكواب من الماء.

نصف كوب من السميد الناعم.

2 كوب من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

مقادير الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:-

2 كوب من الجوز.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الفستق للتزيين.

2 كوب من الشربات.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير القطايف المشوية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الجوز والزبدة والسكر والقرفة ونقلب المكونات جيداً حتى تختلط المكونات جيداً ثم نتركها جانباً. ثم بعد ذلك تحضير إناء آخر ونضع به السميد والدقيق ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. قومي بوضع كمية من الماء في وعاء ثم نضيف إليها خليط السميد السابق بالتدريج مع التقليب المستمر حتي لا تتكتل. ثم نضيف البيكنج بودر وماء الزهر وحبة البركة الي الخليط ونقلب حتي تتكون لدينا عجينة سائلة بدون تكتل. نغطي بعد ذلك العجينة ونتركها لمدة نصف ساعة حتي ترتاح مع التقليب المستمر من حين لآخر حتي لا تنفصل المكونات من بعض. تحضير مقلاة غير لاصقة ونضعها على النار حتي تسخن ثم نسكب بها ربع كوب من القطايف ونتركها لدقائق حتي تظهر فقاعات. نرفعها من على النار ونتركها جانباً مع تكرار الخطوات السابق حتي الانتهاء من كمية العجين بالكامل. ثم نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الحشوة على القطايف مع الضغط على أطرافها بأصابعك وهكذا حتى الانتهاء من الكمية. قومي بدهن القطايف بالزبدة ونضعها في صينية الفرن ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشر دقائق. نخرج الصينية من الفرن بعد أن تأخذ اللون الذهبي وتنضج ثم نضعها في الشربات حتي تتشرب جيداً. ثم نرفع القطايف من الشربات ونضعها في طبق التقديم ونرش عليها الفستق وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.

نصائح لتجنب مخاطر الحلويات

هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتجنب مخاطر الحلويات وهي كالتالي:-