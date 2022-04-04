كيف اسوي مكرونة حمراء لإفطار رمضان 2022 بأقل تكاليف وبسرعة بدون مجهود

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كيف اسوي مكرونة حمراء من الوصفات المميزة واللذيذة التي يمكن تحضيرها ومعها أنواع لذيذة من السلطات الغربية، فتعالوا معنا من خلال موقعنا ثقفني لنتعرف لطريقة تسوية وتحضير المكرونة الحمراء فتابعونا. كيف اسوي مكرونة حمراء المكونات 350 جرام من المكرونة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

رشة ملح. تحضير الصلصة 1 حبة بصل مفرومة ناعمًا.

450 جرام صلصلة طماطم.

حبتان طماطم مفرومين.

نصف ملعقة صغيرة من الريحان.

نصف ملعقة صغيرة من الأوريغانو.

ثلاثة ملاعق من زيت زيتون.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود مطحون.

ربع كوب جبن بارميزان.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفرومة ناعم.

2 فص ثوم مهروس.

طريقة تحضير المكرونة الحمراء نضع الزيت على النار ونتركه حتى يسخن جيدا ثم نضيف البصل حتى يتغير لونه قليلاً نضع الثوم ونقلب باستمرار.

نضيف بعدها صلصة الطماطم والطماطم المقطعة والماء وتقليبهم معًا.

نضع الفلفل الأسود و الأوريغانو والريحان والملح والتحريك المستمر حتى الغليان والتماسك.

نضع البقدونس ونحرك الخليط ثم نبعد القدر عن النار ونضع الصلصة في برطمان.

نضع المكرونة في قدر به ماء على النار ثم نضيف زيت الزيتون والملح ونحرك لتتداخل المكونات معًا.

نترك المكرونة حتى السلق جيدًا ونصفيها ثم نوزعها في الصينية.

نسكب الصلصة على الوجه ونقلب المكرونة لتتجانس المكونات ثم نضيف جبن البارميزان على الوجه وتقدم. طريقة جديدة لعمل المعكرونة المقادير كيس من المكرونة القلم (بنة).

نصف كيلو من الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

بصلة متوسطة الحجم.

فصان ثوم مهروسين.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 معالق صغيرة زيت.

ملعقتان صغيرتان ملح. خطوات تحضير المعكرونة بالتفصيل يتم سلق المكرونة من خلال وضع وعاء ممتلئ بالماء ونتركه على نار متوسطه حتى الغليان.

نضع مقدار معلقتين من الزيت وملعقة من الملح.

ثم نضع كيس المعكرونة في الوعاء ونتركها 10 دقائق والتقليب من آن إلى آخر حتى تنضج المعكرونة.

نقوم بتصفية المعكرونة من الماء ثم يتم غسلها بماء بارد.

يتم تحضير صلصة المكرونة من خلال تقطيع بصلة ذات حجم متوسط لمكعبات صغيرة.

في الخلاط الكهربائي نضع نصف كيلو من الطماطم ونقوم بخلطها حتى تصبح عصير.

في وعاء آخر نضع معلقتين صغيرتين من الزيت وفصين الثوم المهروس والبصلة المتوسطة الحجم التي تم تقطيعها مكعبات صغيره على نار متوسطة.

ونقلب حتى يتغير لون الثوم والبصل ويصبح لونه ذهبي، وبمجرد الوصول للون الذهبى للبصل والثوم نقوم بسكب عصير الطماطم.

ثم نضع معلقتين كبيرتين من صلصة الطماطم ونقلب حتى تتسبك الصلصة وتصبح ذات قوام سميك.

بعد غسل المعكرونة بالماء البارد نضعها في الصلصة، ونخفف النار لتصبح هادئة ونترك المعكرونة داخل الصلصة لمدة خمس دقائق مع ونقوم التقليب حتى تتجانس المكونات.

تصبح الآن المعكرونة بالصلصة الحمراء جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة كيف اسوي مكرونة حمراء لإفطار رمضان 2022 بأقل تكاليف وبسرعة بدون مجهود - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف اسوي مكرونة حمراء لإفطار رمضان 2022 بأقل تكاليف وبسرعة بدون مجهود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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