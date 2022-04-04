تجاعيد الوجه والعين والهالات السوداء تخلصي منهم قبل العيد بهذه الوصفة

تعتبر التجاعيد من أهم الأشياء التي تهدد جمال النساء وتعمل النساء على التخلص من هذه التجاعيد وتهتم الكثير من النساء بجمال مظهرها وشكلها، والتجاعيد عبارة عن علامات طبيعية تحدث بسبب التقدم في السن وتعتبر التجاعيد أشياء طبيعية تحدث للجلد بصورة أساسية، ولكن السبب الرئيسي لتكون هذه التجاعيد والتعرض لأشعة الشمس خاصة عند الأشخاص الذين يمتلكون بشرة فاتحة كما يوجد الكثير من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى تكون التجاوب منها التدخين والتعرض للملوثات، ويوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تؤدي إلى إزالة التجاعيد.

وصفة زيت جوز الهند وخل التفاح

يعتبر زيت جوز الهند وخل التفاح من أشهر الأشياء الطبيعية التي يتم استخدامها للقضاء على التجاعيد في الوجه وحول الجسم حيث يعزز جوز الهند من إنتاج الكولاجين، ويساعد في تجديد خلايا البشرة ويشد البشرة أيضاً ويخفف من التجاعيد وتتكون هذه الوصفة من ملعقة كبيرة من الماء وملعقة كبيرة من خل التفاح ونصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وقطعة من القطن.

يجب تخفيف خل التفاح بالماء في بداية الأمر وبعد ذلك يتم مسح الوجه وحول العينين من خلال قطعة القطن ويتم ترك هذا الخليط على الوجه حتى يجف، ويتم تدليك الوجه بواسطة زيت جوز الهند ويتم تركوا ليلة كاملة على الوجه وبعد ذلك يتم غسله في الصباح، وتكرر هذه الطريقة كل يوم ويعمل خل التفاح على موازنة درجة حموضة الجلد ولون البشرة أيضاً لذلك يجب وضعه قبل وضع زيت جوز الهند.

وصفة العسل وزيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من أشهر الزيوت المهمة جدا للبشرة حيث أنه يحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين هاء وفيتامين الف، وهذه الفيتامينات تحارب الجذور الحرة الضارة في الجلد كما أن زيت الزيتون يجدد خلايا البشرة أيضاً ويتم استخدام ملعقة زيت زيتون مع ملعقة من العسل وكمية مناسبة من الجلسرين، ويتم استخدام هذا الخليط من خلال مزج المكونات مع بعضها بصورة جيدة ويتم وضع هذا الخليط على الوجه، ويتم تدليك للوجه بصورة لطيفة ويجب استخدام هذا الخليط مرتين على الأقل في اليوم.