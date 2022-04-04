دلعي اولادك واعملي المدلعة الدمياطي على اصولها بطريقة أشهر محلات حلويات طنطا

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عمر شويل - جدة دلعي اولادك واعملي المدلعة الدمياطي على اصولها، تعتبر المدلعة من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الأشخاص بالتحديد منتشرة في محافظة طنطا، فهذه الحلوى انتشرت منذ أربعة أعوام واستطاعت أن تحصل على مكانة متميزة ويتم تحضيرها بالتحديد في شهر رمضان ويكثر تناولها بكثرة في هذا الشهر، فأن المدلعة تتسم بأنها ذو مذاق جيد وسهلة التحضير ولكن تجهل الكثير من السيدات خطوات تحضيرها وهذا ما دفعنا لأن نقدم إليكم طريقة تحضيرها، وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المدلعة.

مقادير المدلعة الدمياطي:

المدلعة تتكون من عدد كبير من الطبقات ولكل طبقة مقاديرها المناسبة ولكن المكونات غير مكلفة ويتم شرائها بدون أي عناء، فالطبقة الأولى هي البسبوسة ومكونة من الآتي:

دقيق سميد.

نصف كوب من البيكنج بودر.

سكر.

200 جرام لبن.

سمنة.

جوز هند.

شربات.

طبقة الكنافة مكونة من الآتي:

مكونات الكنافة غير مكلفة نهائياً ويتم شرائها بشكل سريع وإليكم في السطور الآتية مكونات تحضير الكنافة:

كنافة.

سمنة.

إما بالنسبة لمكونات الحشو:

كريم الشانتيه.

شرائح المانجو.

إما بالنسبة لمكونات الوجه:

صوص الكراميل.

صوص الشوكولاتة.

خطوات تحضير المدلعة:

تتسم طريقة تحضير المدلعة بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المدلعة:

من أجل عمل البسبوسة يتم خلط دقيق السميد مع كلاً من السكر وجوز الهند والبيكنج بودر ثم إضافة اللبن والسمنة. يتم تحضير الخليط ووضعه في صينية. وبعد ذلك يتم إدخاله في الفرن وتركه لحين أن ينضج ويصبح لونه ذهبي ويتم تسقيته بالشربات. يتم تحضير الكنافة بخلطها مع السمن ويتم فردها في صينية وتكبس. ويتم وضعها في الفرن وتركها لحين أن يصبح لونه ذهبي وهكذا يكون الكنافة قد نضجت. يتم وضع شرائح المانجو والكريم شانتيه على وجه البسبوسة. يتم إضافة طبقة من الكنافة ثم يتم إضافة طبقة من الكريمة. ويتم تشكيها ووضعها على الوجه ويتم فردها جيداً ويتم تزيينه بصوص الشوكولاتة. يتم وضع صوص الكراميل على الوجه ويتم فرده جيداً وبعد ذلك يتم تزينه بصوص الشوكولاتة. يتم وضع في الثلاجة لمدة عشرة دقائق وبعد ذلك يتم إخراجه ويتم تقديمه.

طريقة تحضير الهريسة الإسكندراني:

تعد الهريسة الاسكندراني هي من أنواع الحلويات المشهورة في محافظة الإسكندرية، ومن مكوناتها دقيق السميد الناعم والسكر والزبادي البلدي، فمن خلال السطور القادمة سنحضرها لكم بكل سهولة كل ما عليكن متابعة طريقة التحضير والمكونات جيدا.

مكونات الهريسة الاسكندراني:

ثلاثه أكواب من دقيق السميد الناعم.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعم.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

كوب كبير من الحليب.

نصف كوب من السمن.

كوب صغير من السكر الناعم.

طريقة عمل لقمة القاضي أو الزلابية:

لقمة القاضي أو الزلابية أو ما يطلق عليها في بعض الدول العربية بالعوامة من أحب أنواع الحلويات للجميع بطعمها الحلو وقرمشتها اللذيذة وهي تأكل في كل المناسبات وغير المناسبات فمن منا لا يعشق هذه الحلوى الصغيرة المقرمشة وإختلفت الأذواق في أكل لقمة القاضي أو الزلابية فالبعض يحبها بالقطر أو الشربات والبعض يحبها بالسكر المطحون والبعض الأخر يعشها بصوص الشوكولاتة وهي حلوى سهلة الإعداد والتحضير وبمكونات موجودة في كل منزل وسريعة ويمكنك أيضا تقديمها إلى أسرتك وضيوفك فى أيام رمضان الكريم واليوم سوف نتعرف على إعداد وتحضير الزلابية بطريقة سهلة وبسيطة.