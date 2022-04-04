هذه العلامة تشير إلى نقص أهم فيتامين في حياتك وهو فيتامين الحياة

يوجد الكثير من الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان ويعتبر هذه الفيتامينات المهمة جداً لقوة الجسم حيث أن الجسم يعتبر من مرآة لنقص أو زيادة المعادن والفيتامينات في الجسم، وتوجد الكثير من العلامات التي توضح نقص بعض الفيتامينات وتنعكس على صحة الجسم بصورة كبيرة جداً، ومن أهم هذه الفيتامينات فيتامين الحياة وهو فيتامين b12 وهو مهم جداً للحفاظ على الأعصاب والعضلات.

أعراض نقص فيتامين b12

توجد الكثير من العلامات والأعراض التي تظهر على الجسم والتي توضح نقص فيتامين الحياة وهو فيتامين b12 ومن هذه العلامات:

تظهر اعراض نقص فيتامين b12 بصورة تدريجية حيث من العصب ولا يستطيع أي شخص أن يحدد هذه الأعراض وتزداد هذه الأعراض إلى أن تصل إلى التوتر والدوار والتعب والضعف الشديد المتواصل.

لا تكون الأعراض الناتجة عن نقص فيتامين الحياة اعراض تراكمية كما أن الجسم يحتفظ بهذا الفيتامين لفترة طويلة جدا حينما يتم امتصاصه في الكبد، ويستغرق الجسم سنوات عديدة حتى تظهر أعراض نقص فيتامين b12 بصورة رئيسية على الجهاز العصبي.

ألم الساق والدوخة والتعب وخفقان القلب وخفة الراس ضيق التنفس وسرعة ضربات القلب والتهاب اللسان من أشهر أعراض نقص فيتامين b12.

أخطار نقص فيتامين b12

توجد بعض المخاطر الصحية الناتجة عن نقص فيتامين الحياة ومن أشهر هذه المخاطر تلف الأعصاب بصورة كبيرة، وذلك بسبب نقص فيتامين ب12، حيث يؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة في النهايات العصبية حيث أن هذا الفيتامين المسؤول عن إنتاج مادة المايلين، وهذه المادة مهمة جداً للجهاز العصبي وعبارة عن تغلف الأعصاب وتحميلها ويصل الأمر مدينة نقل بعض من الإحساس العصبي، وعند عدم إنتاج مادة المايلين يؤدي الى تلف الاعصاب.

كما تحدث بعض التقلصات العضلية في القدمين واليدين ويكون الألم بسيط جداً في البداية، وبعد ذلك يحدث تنميل ووخز وبعد ذلك يحدث ألم بسيط، وهذا الأمر يعرف باسم الاعتلال العصبي المحيطي في الساقين، لذلك يجب تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين b12 حتى يعوض النقص الذي يحدث في الجسم، لذلك يجب الاهتمام بتناول الفيتامينات خاصة لتأمين الحياة وهو فيتامين بي 12 حتى يتم الاستفادة بفوائده العجيبة.