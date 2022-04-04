طريقة عمل العيش الشامي بكل أسرار نجاحه في سحور رمضان

طريقة عمل العيش الشامي حيث يعد الشامي من أشهر أنواع الخبز، وعادة ما نشتريه من المتاجر الجاهزة للأكل ومع ذلك ، فإن تحضير الشامي في المنزل أمر بسيط ويستغرق وقتًا أقل من صنع أنواع أخرى من المعجنات،يمكن استخدام الخبز الشامي الطازج في صنع مجموعة متنوعة من السندويشات اللذيذة، مثل شطائر الشاورما ، وساندويتشات فطيرة التفاح، وسندويتشات فوا اليكسيان وأكثر من ذلك ، مما يضيف نكهة جميلة ومميزة إلى طعامك المفضل.

المقادير

نصف كيلو من الدقيق

واحد ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

واحد ملعقة كبيرة من الخميرة

1/4 كوب زيت

واحد ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

1 ملعقة كبيرة من حليب بودر

تستخدم للعجن الماء

طريقة تحضير العيش الشامى في الطاسة

ضعي الدقيق كله في وعاء للعجن يدويًا او اذا كان لديكي عجان يمكن وضعه فيه أضيفي الخميرة الكيميائية البيكنج بودروالملح والزيت. أضف ملعقة من الحليب البودرة إلى المزيج. نذوب الخميرة في ربع ماء ملعقة السكر حتى تذوب ، ثم نضيفها إلى الدقيق والمكونات الأخرى. صب كمية صغيرة من الماء في كل يد وابدأ في العجن. استمري في عجن العجينة بيديك أو بواسطة العجان الكهربائي حتى تتماسك ، نقوم بتغطية العجينة وبعد ذلك توضع في مكان دافئ حتى تتخمر. ثم اجمعي العجينة بيدك حيث ستمتد على الطبق وابدأ في تقطيعها إلى كرات صغيرة ، مع التأكد من لصقها جيدًا. توضع طبقة رقيقة من الدقيق على السطح وتُلف الكرات بلفافة عجينة بحجم شريحة الخبز . أغلق أكياس المعجنات واتركها جانبًا لبعض الوقت باستخدام طبق ضع كل قطعة خبز في مقلاة ساخنة حتى تنضج تمامًا عندما يصبح لون الخبز مختلفًا ويبدأ في الانتفاخ اقلبه واطهيه على الجانب الآخر حتى ينضج.

طريقة عمل العيش الشامي على البوتجاز

المقادير: 4 أكواب طحين 2 ملعقة كبيرة سكر 1 ملعقة كبيرة من خميرة البيكنج بودر ومعها 1 ملعقة صغيرة خميرة جافة 2 ملاعق صغيرة خل رشة ملح 1/2 كوب ماء دافئ

للبدء ، ضعي الخميرة وملعقة من السكر في نصف كوب من الماء الساخن ، وحركيه جيدًا حتى يذوب واتركيه جانبًا. بعد ذلك نحضر الدقيق ونمزجه مع المكونات الأخرى في وعاء خلط كبير، ثم نضيف الخل والخميرة الكيماوية والملح وملعقة من السكر. بعد أن تخمر الخميرة وترغى قليلاً أضفها إلى خليط الدقيق ونعجنها عن طريق إضافة المزيد من الماء الفاتر تدريجيًا حتى تتماسك جيدًا. استمري في دق العجينة حتى تصبح متماسكة وناعمة ، ثم ضعيها في برطمان واتركيها دافئة حتى تتخمر. بعد ذلك تقسم العجينة إلى كرات. ثم اتركه يرتاح لبضع دقائق تحت الغطاء. بعد ذلك ستعمل على تخمير العجين مما يسمح لها بالوصول إلى سمك متوسط ​​قبل أن تستريح لمدة عشر دقائق أخرى. توضع كل عجينة في مقلاة متوسطة السخونة بالزيت أو السمن. عندما تظهر الفقاعات على السطح، قم بتغطية المقلاة لمدة تزيد عن دقيقة لرفعها، وستجد فطيرة منتفخة جاهزة للأكل بمجرد أن تبرد.

يمكن لست البيت أن تقوم بعجن المكونات بالخلاط أو باليد و نخلي المكونات الجافة وأضيفي خليط الخميرة تدريجيًا لعمل عجينة ذات قوام مناسب يمكن تحضير الخبز الشامي بالماء بدلاً من الحليب والدقيق والزيت والملح والخميرة وسوف نتبع نفس الخطوات التي كنا اتبعناها في الوصفة رقم 1 (باستخدام هذه البدائل) في تحضيرها