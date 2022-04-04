المشروب السحري لتفتيت دهون الجسم هتخسي أكثر من 20 كيلو بدون ريجيم اشربيه بعد الإفطار ولن تشعرين بالجوع

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المشروب السحري لتفتيت دهون الجسم، مع دخول شهر رمضان المبارك نكثر من تناول الحلويات والأطعمة الدسمة و المقبلات و المشروبات لذلك من المعتاد أن الجميع يتعرضون إلى زيادة في وزن الجسم و ظهور الكرش و الترهلات لذلك يعاني الكثيرين من هذه المشكلة و يشعرون بالحزن والخجل أمام الآخرين، ولكننا اليوم من خلال هذا المقال عبر موقعنا المتميز ثقفني أقوي مشروب سحري لتفتيت دهون الجسم سواء البطن او الأرداف بدون رجيم هتخسي أكثر من 20 كيلو، يتكون هذا المشروب من مكونات طبيعية و متوفرة في جميع المنازل ولكن مكوناتها فعالة جدًا و سحرية في حرق الدهون، كما أنها تساعد على سد الشهية وعدم الشعور بالجوع تناوله بعد الإفطار ولن تشعرين بالجوع أبدا.
مكونات المشروب السحري لتفتيت دهون الجسم
- لتر من الماء.
- 3 حبة من الليمون (مقطع شرائح).
- نصف ملعقة كبيرة من الكركم.
- ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
طريقة تحضير المشروب السحري لتفتيت دهون الجسم
- أولا نقوم بوضع لتر من الماء في وعاء و نضعه الوعاء على النار حتى يغلي.
- بعد ذلك نرفع الماء من على النار.
- نأتي بحبات الليمون و نقوم بتقطيع الليمون إلى شرائح رفيعة.
- نقوم بوضع شرائح الليمون في الماء المغلي.
- ثم نضيف عليه نصف ملعقة كبيرة من الكركم، الكركم له مفعول سحري في نسف الدهون فهو يعمل على حرق الدهون وتفتيتها.
- بعد ذلك نضيف على الماء المغلي ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل، يساعد الزنجبيل على سد الشهية و عدم الشعور بالجوع كما أنه يساعد على سرعة حرق الدهون في الجسم.
- نقلب هذه المكونات مع بعضها جيداً حتى يذوب الكركم و الزنجبيل.
- نغطي المشروب و نتركه لمدة نصف ساعة لكى تتفاعل كافة المكونات و نحصل على القيم الغذائية التي تحتوي عليها.
- بعد ذلك نصفي المشروب و نزيل شرائح الليمون، لا تتركي شرائح الليمون في الماء أكثر من ذلك لكي لا تشعرين بالمرارة.
- نضع المشروب في زجاجة فارغة و نغلقها جيدًا.
- بعد الافطار نقوم بتناول نصف كوب من هذا المشروب السحري لنسف دهون الجسم، سوف يساعدك على حرق الدهون في نهاية رمضان ستفقدين أكثر من 20 كيلو من وزنك الزائد ولن تشعرين بالجوع أبدا.
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