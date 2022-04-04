المشروب السحري لتفتيت دهون الجسم هتخسي أكثر من 20 كيلو بدون ريجيم اشربيه بعد الإفطار ولن تشعرين بالجوع

المشروب السحري لتفتيت دهون الجسم، مع دخول شهر رمضان المبارك نكثر من تناول الحلويات والأطعمة الدسمة و المقبلات و المشروبات لذلك من المعتاد أن الجميع يتعرضون إلى زيادة في وزن الجسم و ظهور الكرش و الترهلات لذلك يعاني الكثيرين من هذه المشكلة و يشعرون بالحزن والخجل أمام الآخرين، ولكننا اليوم من خلال هذا المقال عبر موقعنا المتميز ثقفني أقوي مشروب سحري لتفتيت دهون الجسم سواء البطن او الأرداف بدون رجيم هتخسي أكثر من 20 كيلو، يتكون هذا المشروب من مكونات طبيعية و متوفرة في جميع المنازل ولكن مكوناتها فعالة جدًا و سحرية في حرق الدهون، كما أنها تساعد على سد الشهية وعدم الشعور بالجوع تناوله بعد الإفطار ولن تشعرين بالجوع أبدا.

مكونات المشروب السحري لتفتيت دهون الجسم

لتر من الماء.

3 حبة من الليمون (مقطع شرائح).

نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

طريقة تحضير المشروب السحري لتفتيت دهون الجسم