بنصف كوب من الزيت حضري بلح الشام بدون بيض اللذيذة في المنزل بكل سهولة

بلح الشام بدون بيض ، يعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحب تناولها الكبار والصغار، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي اخر، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عمله، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمله بدل من شرائه من الخارج لأبنائها بأسعار غالية، حيث أنه هو نوع من أنواع الحلويات التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص في المناسبات والأعياد وخاصتاً في شهر رمضان المبارك، ويمكن عمله مقرمش أو طري على حسب الرغبة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير بلح الشام بدون بيض اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل بلح الشام بدون بيض

يتكون بلح الشام من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

5 أكواب من الدقيق الفاخر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

5 أكواب من الماء.

رشة من الملح.

نصف كوب من الشربات.

مقادير عمل الشربات

هناك بعض المكونات التي تتكون منها الشربات وهي كالتالي:-

كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

قطرات من عصير الليمون.

كيس من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بلح الشام بدون بيض اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-