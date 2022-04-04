كب كيك الكنافة بالقشطة: بطعم ليالي زمان الرهيب لن تشتري الكنافة الجاهزة بعد اليوم2022

نقدم لكم كب كيك الكنافة بالقشطة ، بطعم وحلوة ايام زمان في رمضان، حيث تشتهر عمل الكنافة في جميع الدول العربية وبذات مصر والسعودية، ويفضل تناول الكنافة في رمضان بعد الفطار بشكل يومي. وتعتبر الكنافة من القوام الاساسي في كل منزل في هذا الشهر المبارك، ويمكن عملها بعدة طرق كثيرة منها كب كيك الكنافة بالمانجو وانواع كثيرة جدا، ويفضل استخدام الطرق الزمانية لضمان نجاح الوصفة مثل ايام الزمن الجميل التي تعد من ايام وليالي رمضان الجميلة، والان سوف نتعرف الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كب كيك الكنافة بالقشطة بطعم ليالي زمان وسر اللون الذهبي وتكأته لرمضان2022.

مكونات تحضير كب كيك الكنافة بالقشطة بطعم وقوام مثالي

سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل كب كيك الكنافة الرهيب بطعم ولا اروع وهي كالاتي:-

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من سمنة مذابة.

كوب من القشطة الجاهزة

مكونات الشربات

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونه.

معلقة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم ابسط طريقة لتحضير كب كيك الكنافة بالقشطة في اسرع وقت ممكن وضمان نجاح الوصفة بفضل الله وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخله الكنافة ونسكب عليها السمنة ثم نقوم بفرك الكنافة بالسمنة حتي تتجانس المكونات بشكل جيد. ثم نقسم الكنافة الي نصفين بتساوي ونغطيهم لحين عمل الشربات.

تحضير الشربات

نضع حلة علي نار متوسطة ونضع بداخلها الماء والسكر ونقلبهم حتي يذوب السكر. ثم نضيف عصير الليمون والفانيليا ونتركهم يغليان حتي يصبح ثقيل. ثم نطفي النار ونضعها داخل الثلاجة قبل الاستخدام بشكل مباشر.

طريقة التقديم والتسوية

سوف نتعرف علي طريقة سهلة للغاية لتقديم وتسوية كب كيك الكنافة بشكل مميز دون اي تعب ولا مجهود وهي كما يلي:-